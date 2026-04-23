Empresa se antecipa e reduz jornada de trabalho, apostando na felicidade dos funcionários

Mercado de trabalho

Daniella Bruno - 23 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A forma como as pessoas trabalham vem sendo repensada em diferentes partes do mundo.

Jornadas longas, rotinas rígidas e pouco tempo de descanso passaram a ser questionados tanto por especialistas quanto pelos próprios trabalhadores. Cada vez mais, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional ganha espaço como prioridade.

Nesse cenário de transformação, empresas começam a testar alternativas práticas.

É nesse contexto que surge o programa “Sextou!”, criado por uma empresa de Blumenau, em Santa Catarina, que reduziu o expediente às sextas-feiras — iniciativa que dialoga diretamente com discussões recentes sobre a redução da carga horária e o fim da escala 6×1.

Empresa aposta em bem-estar e antecipa tendências

O Grupo Brandili implementou a jornada reduzida como forma de valorizar o tempo livre dos funcionários.

Com isso, os colaboradores encerram o expediente mais cedo às sextas-feiras, ganhando mais espaço para descanso, lazer e convivência familiar.

Além disso, a empresa adota uma postura estratégica ao investir no bem-estar. Em vez de enxergar a redução da jornada como perda, a organização entende que funcionários mais satisfeitos tendem a ser mais produtivos e engajados.

Dessa forma, a iniciativa não apenas melhora a rotina interna, mas também antecipa um movimento maior do mercado.

Ao flexibilizar o tempo de trabalho, a empresa se posiciona à frente de um debate que ganha força no país.

Fim da escala 6×1 ganha força no debate público

Paralelamente, cresce no Brasil a discussão sobre o fim da escala 6×1 — modelo em que o trabalhador atua seis dias consecutivos e descansa apenas um.

Críticos apontam que esse formato gera desgaste físico e mental, além de comprometer a qualidade de vida.

Por outro lado, defensores da mudança argumentam que jornadas mais equilibradas podem melhorar a saúde dos trabalhadores e até aumentar a produtividade.

Esse debate se intensifica principalmente nas redes sociais, sindicatos e propostas legislativas, refletindo uma insatisfação crescente com modelos tradicionais.

Nesse contexto, experiências como a da empresa catarinense funcionam como um exemplo prático. Ainda que não eliminem completamente a escala 6×1, elas mostram que é possível reduzir a carga horária sem comprometer os resultados.

Uma nova lógica de produtividade

Ao relacionar as duas discussões, fica claro que há uma mudança de mentalidade em curso. De um lado, trabalhadores pressionam por condições mais humanas.

De outro, empresas começam a perceber que produtividade não depende apenas de tempo, mas de qualidade do trabalho.

Assim, a redução da jornada — seja por meio de programas como o “Sextou!” ou pela revisão de escalas como a 6×1 — aponta para um novo modelo.

Um modelo que valoriza eficiência, bem-estar e equilíbrio.

Portanto, mais do que uma tendência passageira, essas iniciativas indicam uma transformação estrutural no mundo do trabalho.

E, ao que tudo indica, empresas que se adaptarem primeiro terão vantagem nesse novo cenário.

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