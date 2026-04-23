Com igreja e casinhas coloridas, cantor constrói ‘mini cidade’ inspirada no Nordeste antigo dentro de sua fazenda
Projeto recria vilarejos do sertão e transforma fazenda em ponto turístico cultural no interior do Rio Grande do Norte
Uma fazenda no interior do Rio Grande do Norte virou uma verdadeira viagem ao passado. Isso porque o cantor e compositor Dorgival Dantas decidiu transformar sua propriedade em uma “mini cidade” inspirada no Nordeste antigo, com ruas, casinhas coloridas e cenários típicos do sertão.
O espaço, conhecido como Cidade do Forró, reúne elementos culturais, históricos e turísticos, e já se consolidou como uma das atrações mais curiosas da região.
Projeto recria o Nordeste de décadas passadas
A ideia surgiu a partir de memórias afetivas do próprio artista, que cresceu em meio a festas e comunidades do interior.
Por isso, o projeto busca recriar vilarejos típicos das décadas de 1930 e 1940. Dessa forma, quem visita o local encontra uma estrutura que remete ao cotidiano antigo do sertão.
Entre os destaques estão ruas cenográficas, casas coloridas, comércio tradicional e uma igreja que reforça o clima de cidade do interior.
Estrutura vai além de cenário
Apesar da proposta visual, a mini cidade não funciona apenas como decoração.
Na prática, as construções possuem estrutura completa, com móveis, objetos antigos e ambientação pensada para proporcionar uma experiência imersiva.
Além disso, os espaços incluem escola, prefeitura, bodega, cadeia e até áreas de convivência, o que amplia a sensação de realidade.
Igreja e comércio funcionam de verdade
Outro ponto que chama atenção é que parte da estrutura foi projetada para uso real.
A igreja, por exemplo, pode receber celebrações, e há planos para eventos como casamentos comunitários. Já a bodega funciona como ponto de encontro, oferecendo produtos regionais e itens artesanais.
Assim, o espaço mistura turismo com cultura e tradição nordestina.
Fazenda virou ponto turístico
Localizada em Olho D’Água do Borges, a cerca de 300 km de Natal, a Fazenda Tome Xote passou a atrair visitantes de diversas regiões.
Desde sua inauguração, em 2023, o local ganhou destaque e rapidamente se tornou um ponto turístico regional.
Além disso, o espaço conta com estrutura para eventos, incluindo palco para shows e áreas voltadas a festas tradicionais, como o São João.
Projeto recebeu reconhecimento oficial
O impacto da iniciativa foi tão grande que o projeto recebeu reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Norte em 2024.
Esse título reforça a importância da Cidade do Forró como espaço de preservação da cultura nordestina, unindo história, música e convivência.
Mais que turismo, um legado cultural
Mais do que um atrativo visual, a cidade cenográfica representa um resgate das raízes do Nordeste.
Dessa forma, o projeto transforma lembranças pessoais em um legado coletivo, valorizando tradições e aproximando visitantes da cultura regional.
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