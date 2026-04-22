Segundo a psicologia, pessoas que deixam o celular no silencioso costumam ter essa característica de personalidade em comum

Hábito simples no dia a dia pode revelar traços como foco, necessidade de controle e busca por tranquilidade

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

O uso do celular já faz parte da rotina de praticamente todo mundo. No entanto, pequenos hábitos ligados ao aparelho, como deixá-lo sempre no modo silencioso, podem revelar muito mais do que parece à primeira vista.

De acordo com análises da psicologia, a forma como uma pessoa lida com as notificações e interrupções do smartphone pode indicar traços importantes da sua personalidade. Nesse sentido, quem prefere manter o aparelho no silêncio costuma compartilhar algumas características em comum.

Pessoas que deixam o telemóvel no silêncio valorizam o próprio espaço

Em primeiro lugar, um dos principais traços observados é a valorização do espaço pessoal. Isso porque essas pessoas tendem a controlar melhor quando e como desejam interagir com o mundo ao redor.

Além disso, ao evitar notificações constantes, elas conseguem estabelecer limites mais claros nas relações e no ambiente em que estão inseridas.

Maior foco e melhor gestão do tempo

Outro ponto importante está relacionado à produtividade. Pessoas que deixam o telemóvel no silêncio geralmente evitam interrupções desnecessárias e, por consequência, conseguem manter o foco por mais tempo.

Dessa forma, elas tendem a organizar melhor o próprio tempo, priorizando tarefas e atividades sem distrações constantes.

Atenção mais concentrada no ambiente

Ao reduzir estímulos externos, como sons e alertas, essas pessoas também conseguem prestar mais atenção ao que acontece ao redor.

Por isso, muitas vezes apresentam maior nível de concentração, seja no trabalho, nos estudos ou até em momentos de lazer.

Valorização de conexões mais profundas

Além disso, outro traço comum é a preferência por interações mais significativas. Em vez de responder a notificações a todo momento, essas pessoas tendem a priorizar conversas presenciais ou momentos de maior qualidade com outras pessoas.

Com isso, acabam construindo relações mais focadas e menos superficiais.

Tendência à introspecção e busca por tranquilidade

Por fim, a psicologia também aponta que o hábito pode estar ligado a um perfil mais introspectivo. Pessoas que preferem o silêncio costumam ser mais reflexivas e reservadas.

Além disso, o comportamento também pode indicar uma busca consciente por tranquilidade, já que reduzir notificações ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade no dia a dia.

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