Segredo para fazer torresmo na airfryer: fica extremamente crocante e não faz sujeira na cozinha

O truque do vinagre e o ajuste de temperatura garantem um torresmo pururuca impecável na airfryer, sem respingos de óleo e com zero bagunça

Gustavo de Souza - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O torresmo é um dos petiscos mais amados dos brasileiros, mas prepará-lo da forma tradicional costuma ser sinônimo de fogão sujo de gordura e o risco constante de queimaduras por respingos de óleo.

No entanto, uma técnica utilizando a fritadeira elétrica tem se tornado a favorita de quem busca praticidade sem abrir mão daquela crocância irresistível. O segredo para um resultado profissional não está apenas no aparelho, mas em uma combinação de ingredientes simples e no controle exato do calor.

Diferente do método na panela, a versão na airfryer permite que a gordura seja extraída de forma gradual, garantindo que a pele estoure e vire uma pururuca perfeita sem a necessidade de imersão em óleo quente.

Além da limpeza, essa alternativa é considerada mais prática para o dia a dia, permitindo que o cozinheiro se ocupe com outras tarefas enquanto o petisco atinge o ponto ideal.

O toque do vinagre e o preparo inicial

Para começar o preparo do toucinho, o primeiro passo fundamental é o preaquecimento da fritadeira por cerca de 04 minutos a 160ºC. Enquanto o aparelho atinge a temperatura, o tempero entra em cena. Além do sal a gosto, o grande diferencial para garantir a textura crocante é a adição de duas colheres de sopa de vinagre (pode ser o de álcool ou outro de sua preferência).

Ao misturar bem o vinagre com a carne, cria-se uma reação que ajuda a desidratar a pele durante o processo de cozimento, facilitando o efeito pururuca. Com as mãos limpas, deve-se envolver bem todos os pedaços para que o tempero penetre uniformemente antes de serem levados ao cesto da airfryer.

O ajuste de temperatura para a pururuca perfeita

O processo de cozimento é dividido em duas etapas estratégicas. Na primeira fase, o torresmo deve permanecer a 160ºC. Este momento serve para realizar um pré-cozimento interno da carne, permitindo que a gordura comece a derreter sem queimar a superfície precocemente. É recomendável abrir o cesto ocasionalmente para dar uma leve mexida nos pedaços, garantindo que todos recebam o calor de forma igual.

Após esse cozimento inicial, a temperatura deve ser elevada para 180ºC por um período de aproximadamente 30 a 40 minutos no total. É neste estágio que a mágica acontece: o calor mais intenso faz com que a pele estoure e adquira aquela textura de bolhas douradas e extremamente ruidosas ao morder.

Sabor e aproveitamento inteligente

Além do petisco delicioso, essa técnica oferece um benefício extra muito valorizado na cozinha brasileira: a produção de gordura de porco pura. Ao final do tempo de preparo, o fundo da fritadeira acumula o óleo natural extraído do toucinho, que pode ser armazenado e utilizado posteriormente para refogar arroz, feijão ou legumes, adicionando um sabor defumado e caseiro às refeições diárias.

O resultado final é um torresmo sequinho por fora, macio por dentro e com o sabor preservado, provando que é possível elevar o nível dos petiscos caseiros com técnicas simples e zero sujeira nas bancadas da cozinha.

Confira o passo a passo completo no vídeo abaixo:

