6 profissões que abrem as portas para o mercado de trabalho e não precisam de experiência para começar

Áreas com alta oferta de vagas e treinamento interno costumam ser o caminho mais rápido para quem busca o primeiro emprego

Isabella Valverde - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Entrar no mercado de trabalho sem experiência pode parecer difícil, mas a verdade é que existem profissões que funcionam como “porta de entrada” em quase todas as cidades do Brasil.

Elas aparecem com frequência em anúncios, têm contratação mais rápida e, na maioria dos casos, oferecem treinamento básico logo nos primeiros dias.

Em geral, essas vagas não exigem currículo cheio, mas cobram compromisso, pontualidade e vontade de aprender.

Para quem quer começar a trabalhar, ganhar experiência e construir um histórico profissional, elas podem ser o primeiro passo para oportunidades melhores.

6 profissões que costumam contratar mesmo quem ainda não tem experiência

1. Atendente de loja (vendas e balcão)

É uma das funções mais comuns para quem procura o primeiro emprego, principalmente em lojas de rua, shopping, supermercados e farmácias.

O trabalho inclui atendimento ao cliente, organização do espaço, reposição de produtos e, em alguns casos, apoio no caixa.

Muitas empresas treinam o funcionário desde o início e valorizam mais a educação, comunicação e postura do que experiência anterior.

2. Auxiliar de logística (estoque e separação)

Com o crescimento das entregas e do comércio online, a área de logística se tornou uma das mais acessíveis para iniciantes.

O auxiliar costuma atuar na separação de pedidos, conferência de mercadorias, organização do estoque e apoio no controle de entrada e saída. Por ser uma rotina prática e repetitiva, é comum que a empresa ensine tudo no dia a dia.

3. Operador de telemarketing ou atendimento (SAC e suporte)

Apesar de ser uma área com ritmo acelerado, o telemarketing ainda é uma das portas mais rápidas para conseguir o primeiro registro em carteira.

As funções envolvem atendimento por telefone ou chat, suporte ao cliente, cobranças ou vendas. A maioria das empresas oferece treinamento inicial e trabalha com scripts, o que facilita para quem está começando.

4. Auxiliar administrativo (escritório)

Muita gente busca essa vaga para entrar em empresa e crescer com o tempo.

O auxiliar administrativo pode ajudar em tarefas simples, como organização de documentos, atendimento interno, envio de e-mails, lançamentos básicos e apoio a setores como financeiro e recursos humanos.

Ter noções de Excel e boa escrita já costuma ser um diferencial.

5. Auxiliar de cozinha ou atendente de fast-food

Restaurantes, lanchonetes e redes de fast-food contratam bastante e costumam ter vagas frequentes.

O trabalho pode envolver montagem de pedidos, preparo básico, organização, limpeza e atendimento. Como as rotinas seguem padrões, é comum que o treinamento seja rápido e bem definido, o que permite começar mesmo sem experiência.

6. Auxiliar de produção (indústria)

Para quem quer entrar no setor industrial, essa é uma das funções mais comuns no início da carreira.

O auxiliar pode atuar em montagem, embalagem, separação e apoio na linha de produção. Empresas desse setor costumam treinar os novos funcionários, já que muitas tarefas seguem etapas e exigem adaptação ao ritmo e às normas de segurança.

O que todas essas profissões têm em comum

Essas vagas costumam ter alta demanda e contratação frequente porque as empresas precisam de equipes maiores, lidam com rotatividade e preferem treinar os próprios profissionais.

Na prática, isso significa que o mais importante para começar é mostrar responsabilidade, aprender rápido e manter uma rotina de trabalho organizada.

Para quem está tentando o primeiro emprego, escolher uma dessas áreas pode ser a forma mais rápida de entrar no mercado, ganhar experiência e abrir caminho para oportunidades melhores nos próximos meses.

