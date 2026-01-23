Afiar facas e tesouras: item simples dá corte no fio sem complicação em minutos

Método utiliza um isqueiro para alinhar o fio da lâmina e melhorar o corte sem precisar de ferramentas profissionais

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

Facas e tesouras sem corte são um problema comum na rotina doméstica e, muitas vezes, acabam deixadas de lado por falta de tempo ou de instrumentos adequados para afiação.

Um truque simples, porém, tem ganhado destaque nas redes sociais ao mostrar que um isqueiro comum pode ajudar a melhorar o corte desses utensílios em poucos minutos.

A técnica não substitui uma afiação profissional, mas funciona como uma solução rápida para o dia a dia. O método utiliza a parte metálica do isqueiro, localizada na região superior do objeto, que é mais resistente e firme.

Para afiar a faca, a orientação é segurar o isqueiro com cuidado e deslizar o metal ao longo do fio da lâmina, da base até a ponta, sempre no mesmo sentido. O movimento deve ser feito de forma suave, repetindo o processo algumas vezes em ambos os lados da faca.

No caso da tesoura, o procedimento é semelhante. Basta abrir a tesoura e passar a parte metálica do isqueiro separadamente em cada lâmina, também da base até a ponta, mantendo movimentos firmes e controlados.

Após algumas passadas, já é possível perceber melhora no corte.

Segundo especialistas, com o uso frequente, o fio das lâminas não perde apenas material, mas acaba ficando desalinhado. O atrito gerado pelo metal do isqueiro ajuda a realinhar o fio, devolvendo parte da eficiência do corte.

O truque exige atenção para evitar acidentes e deve ser feito longe do alcance de crianças. Também não é indicado para lâminas muito danificadas ou extremamente cegas, situações que exigem afiação adequada com ferramentas específicas.

A praticidade e o uso de um objeto presente em praticamente todas as casas explicam por que a dica tem viralizado e despertado curiosidade entre quem busca soluções simples para o dia a dia.

