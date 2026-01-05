O jeito certo de afiar facas sem estragar o corte usando apenas um item que você tem em casa

Técnica simples evita desgaste da lâmina, melhora o corte e dispensa ferramentas caras ou profissionais

Gabriel Yuri Souto - 05 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Uma faca cega costuma ser um problema silencioso na cozinha. Ela não corta direito, exige mais força e aumenta o risco de acidentes durante o preparo dos alimentos.

Quando isso acontece, muita gente pensa logo em afiadores caros ou em levar a faca a um profissional, sem saber que o desgaste excessivo pode até comprometer a lâmina.

O que poucos sabem é que existe uma forma simples de recuperar o fio da faca usando um objeto comum, presente na maioria das casas.

O método não remove material em excesso, ajuda a alinhar o fio e devolve a eficiência do corte, desde que seja feito da maneira correta.

O item em questão é o fundo de uma caneca de cerâmica, aquela parte áspera e sem esmalte que fica em contato com a mesa. Esse acabamento funciona como uma superfície abrasiva suave, ideal para afiar facas sem danificá-las.

Para usar, basta virar a caneca de cabeça para baixo, apoiar firmemente sobre uma superfície estável e deslizar a lâmina da faca no fundo áspero, sempre no mesmo ângulo do fio.

O movimento deve ser feito alternando os lados da lâmina, com leve pressão e movimentos contínuos, por cerca de cinco a dez passadas de cada lado.

O resultado é um fio mais alinhado e eficiente, sem o desgaste agressivo causado por afiadores inadequados ou uso incorreto de pedras. A técnica é indicada principalmente para manutenção do corte, não para lâminas muito danificadas.

Depois do processo, o ideal é lavar bem a faca para remover resíduos e testar o corte com cuidado. Com esse método simples, dá para manter as facas afiadas por mais tempo, usando apenas algo que já está na sua cozinha.

