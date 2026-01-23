Não é coentro: a folha verde que turbina o feijão e ainda deixa uma delícia

Ingrediente simples e barato ajuda o organismo a absorver melhor o ferro do feijão e ainda reforça o valor nutricional da refeição

Isabella Valverde - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O feijão é presença garantida na mesa dos brasileiros e uma das principais fontes de ferro da alimentação diária. No entanto, pouca gente sabe que um detalhe simples no preparo pode fazer toda a diferença na absorção desse nutriente pelo organismo. Não se trata de coentro nem de cebolinha, comuns no tempero, mas de uma folha verde muitas vezes esquecida: a couve.

Rica em vitamina C, a couve atua diretamente na absorção do ferro presente no feijão, que é do tipo não-heme — forma encontrada em alimentos de origem vegetal e mais difícil de ser aproveitada pelo corpo.

Ao combinar os dois ingredientes na mesma refeição, o aproveitamento do ferro aumenta de forma significativa.

Especialistas em nutrição explicam que a vitamina C transforma o ferro vegetal em uma forma mais fácil de ser absorvida pelo intestino. Por isso, adicionar couve ao feijão, seja picada, refogada ou até incorporada ao caldo, potencializa o valor nutricional do prato sem alterar de forma agressiva o sabor.

Além de melhorar a absorção do ferro, a couve oferece outros benefícios importantes. Ela é fonte de fibras, cálcio, antioxidantes e vitaminas A e K, ajudando na saúde do intestino, dos ossos e do sistema imunológico. O alimento também tem baixo custo e é facilmente encontrado em feiras e supermercados.

Para quem busca uma alimentação mais equilibrada, a dica é simples: evite consumir feijão sozinho ou apenas com arroz. A combinação com folhas verdes ricas em vitamina C, como a couve, torna a refeição mais completa e funcional, especialmente para pessoas com tendência à anemia ou dietas com pouco consumo de carne.

Pequenas mudanças no prato do dia a dia podem trazer grandes ganhos para a saúde — e, nesse caso, a couve mostra que vai muito além do acompanhamento tradicional, ajudando o feijão a entregar ainda mais ferro ao organismo.

