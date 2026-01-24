Recrutadora ensina como fazer o currículo perfeito que aumenta as chances de ser contratado
Com pequenas mudanças no arquivo e na forma de organizar as informações, o candidato pode passar com mais facilidade pela triagem e chamar atenção do recrutador
No mercado de trabalho atual, a objetividade é mais valorizada do que um currículo extenso. Recrutadores experientes dedicam poucos segundos à primeira análise de um documento.
Por isso, a clareza e a facilidade de leitura são os verdadeiros diferenciais para que um candidato avance no processo seletivo e chame a atenção.
Um erro comum, segundo especialistas, é focar em um design atraente que compromete a legibilidade. Informações confusas ou em blocos de texto muito longos podem fazer com que o recrutador descarte o currículo rapidamente.
Além disso, muitas empresas utilizam sistemas automatizados que filtram candidatos por palavras-chave, o que torna a organização do conteúdo ainda mais essencial.
Para evitar problemas técnicos, a recomendação é salvar e enviar o currículo em formato PDF. Isso mantém a formatação original e facilita a leitura em qualquer dispositivo.
Na estrutura, comece com os dados básicos, como nome, cidade, telefone e e-mail, e inclua o link do seu perfil no LinkedIn, desde que esteja atualizado.
No campo de objetivo, seja específico sobre a área em que deseja atuar. Ao listar as experiências, organize da mais recente para a mais antiga e destaque os resultados que você alcançou.
Se não tiver experiência formal, inclua estágios, trabalhos voluntários ou projetos relevantes que demonstrem suas habilidades.
Adapte o currículo para cada vaga, destacando as competências que mais se alinham à descrição. Na seção de formação, priorize cursos e certificações que agreguem valor à função.
A inclusão de foto não é necessária na maioria dos casos e, por fim, revise todo o texto para corrigir erros de português e garantir a coerência das informações.
