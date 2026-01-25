Governo Trump conta mentiras repugnantes sobre nosso filho, dizem pais de americano morto pelo ICE

Alex Pretti, 37, foi morto a tiros durante uma abordagem de funcionários federais em operação anti-imigrantes

Folhapress - 25 de janeiro de 2026

GABRIEL BARNABÉ – Michael e Susan Pretti, pais de Alex Pretti, emitiram um comunicado em que criticam o governo de Donald Trump, após seu filho ter sido morto por agentes do ICE, neste sábado (24), em Minneapolis. “Estamos com o coração partido, mas também muito revoltados”, dizem eles.

Alex Pretti, 37, foi morto a tiros durante uma abordagem de funcionários federais em operação anti-imigrantes. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que o episódio começou depois que um homem “abordou agentes da Patrulha da Fronteira dos EUA com uma pistola semiautomática de 9 mm” e eles tentaram desarmá-lo.

Vídeos publicados nas redes sociais e verificados pelo The New York Times, no entanto, contradizem essa versão, ao mostrar que Pretti estava segurando um celular, e não uma arma, antes de os agentes o derrubarem no chão e atirarem nele.

Os pais de Alex também afirmaram que ele “claramente não estava armado quando foi atacado pelos covardes e assassinos agentes do ICE de Trump”. “As mentiras repugnantes contadas sobre nosso filho pelo governo são repreensíveis e nojentas”, acrescentaram.

Michael e Susan ainda afirmaram que o “último pensamento e ato [de Alex] foi proteger uma mulher”, que momentos antes havia sido empurrada pelos agentes de imigração. “Ele estava com o celular na mão direita e a mão esquerda, vazia, erguida acima da cabeça enquanto tentava proteger a mulher que o ICE acabara de derrubar, tudo isso enquanto era atingido por spray de pimenta”, afirmam no comunicado.

Ambos pedem que a verdade sobre seu filho seja divulgada e repetem que “ele era um bom homem”. “Alex queria fazer a diferença no mundo. Infelizmente, ele não estará conosco para ver o impacto de seus esforços.” Alex era enfermeiro da UTI de um hospital de veteranos em Minneapolis.

O incidente ocorreu duas semanas após outro agente do ICE matar a tiros Renée Good, cidadã americana também de 37 anos, na mesma cidade.

Autoridades de Minnesota disseram posteriormente que seus investigadores foram impedidos de acessar o local da ação dos agentes que terminou com a morte de Pretti.

“Vi o vídeo de vários ângulos e é repugnante”, disse o governador de Minnesota, Tim Walz. “Não se pode confiar no governo federal para conduzir esta investigação -o estado é quem vai cuidar disso.”

Na mesma linha crítica à Casa Branca, o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, uma das principais lideranças de oposição a Trump, pediu neste domingo (25) a renúncia da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. “Suspenda imediatamente as operações ilegais de deportação em massa em todo o país. Acabe com a militarização do ICE e com o doentio perfilamento racial”, afirma Newsom.

Ele ainda criticou o financiamento do governo Trump para as forças de controle de imigração, que tem sido usadas na expansão de operações que, em tese, visam deportar imigrantes em situação ilegal. Senadores democratas prometeram se opor a lei orçamentária, que contém verbas para o ICE.

“Acabem com os incentivos financeiros perversos que servem de recompensa para perpetuar a agenda cruel de Trump. Exijam verificações de antecedentes completas e rigorosas para todos, e mais de dois anos de treinamento antes mesmo de irem a campo. INVESTIGUEM e PROCESSEM todos os agentes federais que violarem a lei”, escreveu ele.