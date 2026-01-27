Surto em motel de Goiânia termina com rastro de sangue e destruição em suíte

Jovem quebrou duas portas de vidro e dois espelhos grandes, além do painel da TV, cabeceira da cama e várias cadeiras de madeira

Quarto do motel ficou destruído.
A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros precisaram ser acionados após um jovem, de 29 anos, promover momentos de terror durante a madrugada desta terça-feira (27), em um motel localizado no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia.

Era pouco depois das 03h30 quando o suspeito teria sofrido convulsões e um surto psicótico dentro de uma suíte, após supostamente misturar crack e álcool.

A jovem que o acompanhava, também de 29 anos, fugiu do quarto para pedir socorro aos funcionários, dizendo que temia ser fisicamente agredida devido ao comportamento presenciado.

Chegando ao local, os policiais militares localizaram o jovem caído e ensanguentado com diversas lesões nos braços, mãos e pés.

O suspeito teria se ferido após quebrar duas portas de vidro e dois espelhos grandes. Ele foi socorrido pelos bombeiros e conduzido até o Cais Campinas, para receber atendimento médico especializado.

Além dos vidros e espelhos, o prejuízo se estendeu a vários outros itens, como o painel da televisão, a cabeceira da cama e três cadeiras de madeira.

O surto também provocou danos em suportes metálicos do banheiro e em peças de decoração do motel. Algumas roupas do jovem ainda ficaram jogadas pelo quarto.

A ocorrência foi formalmente registrada pela PM pelo crime de dano. Agora, segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

