MEC autoriza mais uma faculdade a ofertar o curso de Medicina em Goiás

Com a medida, estado passa a contar com 18 instituições habilitadas a oferecer a graduação

Lara Duarte - 29 de abril de 2026

Medicina é o curso mais buscado do país. (Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a Faculdade Integra a ofertar o curso de Medicina em Caldas Novas. Com isso, a instituição passa a integrar o grupo de 18 instituições de Goiás habilitadas a oferecer a graduação.

A autorização consta em portaria da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última segunda-feira (27). No processo, a instituição comprovou o atendimento aos requisitos exigidos para a abertura do curso.

Entre os critérios analisados estão a estrutura acadêmica e a capacidade hospitalar para a formação dos estudantes, que será realizada em Caldas Novas e também no município de Catalão.

O curso de Medicina da Faculdade Integra recebeu conceito 5, a nota máxima do MEC, e poderá ofertar 60 vagas anuais.

Pelas redes sociais, o diretor da instituição, Ítalo Castro, comemorou a autorização.

“Ver esse sonho se concretizando mostra que, quando existe planejamento, seriedade e compromisso, os resultados vêm. É um avanço importante para a nossa cidade e uma oportunidade real para quem quer construir um futuro na área da saúde.”

Com a novidade, Goiás passa a contar com 18 instituições autorizadas a oferecer o curso de Medicina, entre públicas, privadas e autarquias municipais.

Faculdades de medicina em Goiás

Além da Faculdade Integra, em Caldas Novas, a graduação é oferecida nas seguintes cidades:

Anápolis – Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA)

Aparecida de Goiânia – Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN)

Aparecida de Goiânia – Universidade de Rio Verde (UniRV)

Caldas Novas – Faculdades Integradas da América do Sul (Faculdade Integra)

Catalão – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)

Formosa – Universidade de Rio Verde (UniRV)

Goianésia – Universidade de Rio Verde (UniRV)

Goiânia – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)

Goiânia – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Goiatuba – Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)

Inhumas – Centro Universitário Mais (Unimais)

Itumbiara – Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Jataí – Universidade Federal de Jataí (UFJ)

Mineiros – Faculdade Morgana Potrich (FAMP)

Mineiros – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)

Quirinópolis – Faculdade de Quirinópolis (Faqui)

Rio Verde – Universidade de Rio Verde (UniRV)

Trindade – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)

Onde estudar Medicina de graça em Goiás

Apesar da expansão do curso no estado, a oferta gratuita ainda é restrita a poucas instituições públicas:

Goiânia – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Jataí – Universidade Federal de Jataí (UFJ)

Catalão – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)

Itumbiara – Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Outras instituições, como a Universidade de Rio Verde (UniRV) e o Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), são mantidas por prefeituras e funcionam como autarquias municipais. Ainda assim, cobram mensalidades, especialmente no curso de Medicina.

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