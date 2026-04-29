MEC autoriza mais uma faculdade a ofertar o curso de Medicina em Goiás

Com a medida, estado passa a contar com 18 instituições habilitadas a oferecer a graduação

Lara Duarte -
MEC autoriza mais uma faculdade a ofertar o curso de Medicina em Goiás
Medicina é o curso mais buscado do país. (Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a Faculdade Integra a ofertar o curso de Medicina em Caldas Novas. Com isso, a instituição passa a integrar o grupo de 18 instituições de Goiás habilitadas a oferecer a graduação.

A autorização consta em portaria da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última segunda-feira (27). No processo, a instituição comprovou o atendimento aos requisitos exigidos para a abertura do curso.

Entre os critérios analisados estão a estrutura acadêmica e a capacidade hospitalar para a formação dos estudantes, que será realizada em Caldas Novas e também no município de Catalão.

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O curso de Medicina da Faculdade Integra recebeu conceito 5, a nota máxima do MEC, e poderá ofertar 60 vagas anuais.

Pelas redes sociais, o diretor da instituição, Ítalo Castro, comemorou a autorização.

“Ver esse sonho se concretizando mostra que, quando existe planejamento, seriedade e compromisso, os resultados vêm. É um avanço importante para a nossa cidade e uma oportunidade real para quem quer construir um futuro na área da saúde.”

Com a novidade, Goiás passa a contar com 18 instituições autorizadas a oferecer o curso de Medicina, entre públicas, privadas e autarquias municipais.

Faculdades de medicina em Goiás

Além da Faculdade Integra, em Caldas Novas, a graduação é oferecida nas seguintes cidades:

Anápolis – Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA)
Aparecida de Goiânia – Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN)
Aparecida de Goiânia – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Caldas Novas – Faculdades Integradas da América do Sul (Faculdade Integra)
Catalão – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Formosa – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Goianésia – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Goiânia – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)
Goiânia – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Goiatuba – Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)
Inhumas – Centro Universitário Mais (Unimais)
Itumbiara – Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Jataí – Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Mineiros – Faculdade Morgana Potrich (FAMP)
Mineiros – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)
Quirinópolis – Faculdade de Quirinópolis (Faqui)
Rio Verde – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Trindade – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)

Onde estudar Medicina de graça em Goiás

Apesar da expansão do curso no estado, a oferta gratuita ainda é restrita a poucas instituições públicas:

Goiânia – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Jataí – Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Catalão – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Itumbiara – Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Outras instituições, como a Universidade de Rio Verde (UniRV) e o Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), são mantidas por prefeituras e funcionam como autarquias municipais. Ainda assim, cobram mensalidades, especialmente no curso de Medicina.

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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