MEC autoriza mais uma faculdade a ofertar o curso de Medicina em Goiás
Com a medida, estado passa a contar com 18 instituições habilitadas a oferecer a graduação
O Ministério da Educação (MEC) autorizou a Faculdade Integra a ofertar o curso de Medicina em Caldas Novas. Com isso, a instituição passa a integrar o grupo de 18 instituições de Goiás habilitadas a oferecer a graduação.
A autorização consta em portaria da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última segunda-feira (27). No processo, a instituição comprovou o atendimento aos requisitos exigidos para a abertura do curso.
Entre os critérios analisados estão a estrutura acadêmica e a capacidade hospitalar para a formação dos estudantes, que será realizada em Caldas Novas e também no município de Catalão.
O curso de Medicina da Faculdade Integra recebeu conceito 5, a nota máxima do MEC, e poderá ofertar 60 vagas anuais.
Pelas redes sociais, o diretor da instituição, Ítalo Castro, comemorou a autorização.
“Ver esse sonho se concretizando mostra que, quando existe planejamento, seriedade e compromisso, os resultados vêm. É um avanço importante para a nossa cidade e uma oportunidade real para quem quer construir um futuro na área da saúde.”
Com a novidade, Goiás passa a contar com 18 instituições autorizadas a oferecer o curso de Medicina, entre públicas, privadas e autarquias municipais.
Faculdades de medicina em Goiás
Além da Faculdade Integra, em Caldas Novas, a graduação é oferecida nas seguintes cidades:
Anápolis – Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA)
Aparecida de Goiânia – Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN)
Aparecida de Goiânia – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Caldas Novas – Faculdades Integradas da América do Sul (Faculdade Integra)
Catalão – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Formosa – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Goianésia – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Goiânia – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)
Goiânia – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Goiatuba – Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)
Inhumas – Centro Universitário Mais (Unimais)
Itumbiara – Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Jataí – Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Mineiros – Faculdade Morgana Potrich (FAMP)
Mineiros – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)
Quirinópolis – Faculdade de Quirinópolis (Faqui)
Rio Verde – Universidade de Rio Verde (UniRV)
Trindade – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)
Onde estudar Medicina de graça em Goiás
Apesar da expansão do curso no estado, a oferta gratuita ainda é restrita a poucas instituições públicas:
Goiânia – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Jataí – Universidade Federal de Jataí (UFJ)
Catalão – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Itumbiara – Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Outras instituições, como a Universidade de Rio Verde (UniRV) e o Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), são mantidas por prefeituras e funcionam como autarquias municipais. Ainda assim, cobram mensalidades, especialmente no curso de Medicina.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!