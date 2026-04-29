Adolescente de 13 anos tenta fugir da PM, bate em viatura e acaba apreendido em Anápolis

Menor de idade ainda tentou escapar a pé, mas foi detido pelos militares

Augusto Araújo - 29 de abril de 2026

Viatura acabou danificada após colisão. (Foto: Reprodução)

Uma perseguição policial terminou com viatura danificada e um adolescente apreendido na noite desta terça-feira (28), na Vila Jaiara, em Anápolis.

De acordo com o apurado pela reportagem, uma equipe da Polícia Militar ((PM) realizava patrulhamento pela Avenida Fernando Costa quando avistou uma motocicleta utilizada para entrega de gás trafegando em alta velocidade.

O condutor, ao perceber a presença da viatura, teria passado a olhar para trás de forma insistente e demonstrado nervosismo, o que levantou suspeitas.

Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o motociclista desobedeceu, iniciando uma fuga que se estendeu por cerca de 500 metros.

Já na Rua Niquelândia, ao tentar uma manobra para escapar da abordagem, o condutor acabou colidindo contra a lateral da viatura.

O impacto, causado pelo suporte de transporte de gás acoplado à motocicleta, danificou o retrovisor e o para-lama dianteiro direito do veículo oficial.

Após a colisão, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi rapidamente abordado pelos militares. Durante a identificação, foi constatado que se tratava de um adolescente de apenas 13 anos.

Ainda segundo a PM, a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2015. O pai do menor compareceu ao local e acompanhou a ocorrência.

O veículo foi removido ao pátio e as partes encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil. Ambos foram liberados após o responsável legal do adolescente assinar um um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por permitir ou entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada.

Agora, ele deverá comparecer em juizado quando for intimado.

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