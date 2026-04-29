Com shows e caminhada de fé, Marcha para Jesus deve reunir 300 mil pessoas em Goiânia

Evento terá concentração na Praça do Avião e encerramento com shows na Praça Cívica

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

Goiânia deve receber cerca de 300 mil pessoas na próxima sexta-feira (1º) para a realização da Marcha para Jesus 2026, um dos maiores eventos religiosos da capital e uma das principais manifestações públicas de fé em Goiás.

A programação começa às 14h, com concentração na Praça do Avião, no Setor Aeroporto.

De lá, os participantes seguirão em caminhada pela Avenida Tocantins até a Praça Cívica, onde serão realizados cultos, apresentações e shows musicais.

Com o tema “Goiânia é do Senhor Jesus”, a marcha reunirá igrejas evangélicas de diversas denominações, caravanas de várias regiões do estado, lideranças religiosas e famílias inteiras.

Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música gospel nacional, como Aline Barros, Thalles Roberto, Gabriel Guedes, Delino Marçal, Pedras Vivas, Jefferson & Suellen e outros convidados.

Além da programação religiosa e musical, o evento também contará com arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A participação é gratuita e aberta ao público. Por conta da grande movimentação esperada, a realização deve provocar alterações no trânsito em parte da região central da capital.

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