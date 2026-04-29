Hungria e MC Jacaré são confirmados em Anápolis para evento com transmissão de jogo do Brasil na Copa do Mundo

Programação especial contará com mega telão, shows e estrutura completa para os fãs

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

Anápolis receberá no dia 19 de junho um evento que promete unir futebol e música em uma mesma noite.

Hungria e MC Jacaré foram confirmados como atrações da “Noite de Copa”, que será realizada na Estância Nobel.

Além dos shows, o público poderá acompanhar a transmissão da partida entre Brasil e Haiti em um mega telão de LED instalado no espaço.

A proposta do evento é transformar a noite em uma experiência temática de Copa do Mundo, reunindo torcida, entretenimento e apresentações musicais logo após o jogo da Seleção Brasileira.

Hungria retorna a Anápolis após cerca de três anos sem se apresentar na cidade, sendo apontado como uma das principais atrações da programação.

Os portões serão abertos às 20h, e os ingressos já estão disponíveis para venda online.

O evento contará com diferentes setores, incluindo área frontstage, camarotes e lounges privativos.

A classificação etária é de 16 anos, sendo permitida a entrada de menores apenas acompanhados de pais ou responsáveis legais.

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