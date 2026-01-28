6 signos que vão viver um “amor de Carnaval” e devem se preparar para o que vem depois

Encontros intensos, romances inesperados e conexões rápidas podem marcar o Carnaval para alguns signos, mas nem todos os finais serão previsíveis

Layne Brito - 28 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA )

O Carnaval é conhecido por sua energia intensa, encontros inesperados e romances que surgem no meio da folia.

Para alguns signos do zodíaco, o período promete mais do que diversão: pode trazer um verdadeiro “amor de Carnaval”.

O desafio, porém, vem depois da quarta-feira de cinzas, quando a rotina volta e as emoções precisam ser encaradas com mais clareza.

Confira os seis signos que têm mais chances de viver um romance marcante durante o Carnaval e o que esperar quando a festa acabar

1. Áries

Deve viver um envolvimento rápido e cheio de química. A atração surge de forma intensa, impulsiva e com forte conexão física. O problema pode aparecer depois, quando o signo percebe que o interesse diminui tão rápido quanto começou.

2. Gêmeos

Tem grandes chances de se encantar por alguém através da conversa. O flerte começa leve, divertido e cheio de troca intelectual. Após o Carnaval, a dúvida pode surgir: manter o contato ou deixar a história como uma boa lembrança?

3. Leão

Tende a viver um romance digno de cena principal. O signo chama atenção, se envolve com intensidade e pode criar expectativas altas. Depois da folia, será preciso avaliar se o sentimento é recíproco ou se ficou só no brilho do momento.

4. Libra

Pode se apaixonar pela ideia do romance. O clima de encanto, parceria e sintonia pode fazer o signo acreditar em algo mais profundo.O risco está em idealizar demais e sofrer ao perceber que nem tudo sobrevive fora do clima festivo.

5. Sagitário

Vive o amor de Carnaval como uma aventura. A conexão vem com liberdade, diversão e zero planos. Após a festa, o signo pode sentir dificuldade em transformar a experiência em algo mais sério ou simplesmente seguir em frente sem arrependimentos.

6. Peixes

É quem corre mais risco de se envolver emocionalmente. O signo sente tudo com profundidade e pode criar laços rápidos. Depois do Carnaval, será essencial manter os pés no chão para não se decepcionar com expectativas irreais.

No fim das contas, o amor de Carnaval pode virar uma história para contar, uma saudade gostosa ou até algo mais duradouro. Tudo depende de como cada signo lida com o depois quando o confete some, mas as emoções permanecem.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!