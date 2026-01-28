Goiás tem mais de 100 municípios em alerta para tempestades

Centro e Sudoeste do estado estão entre as áreas com maior potencial para ocorrências severas

Pedro Ribeiro - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Emilly Viana / Portal 6)

A combinação entre calor e umidade mantém o tempo instável em Goiás e coloca 109 municípios sob risco potencial para a ocorrência de tempestades nesta quinta-feira (29).

O alerta foi emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o órgão, as condições atmosféricas favorecem a formação de nuvens carregadas, que podem evoluir rapidamente e provocar chuvas intensas em curto período de tempo.

Os volumes previstos variam entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros em um único dia, além de rajadas de vento superiores a 50 km/h e descargas elétricas.

Na Região Central, onde estão Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e municípios do entorno, a previsão indica sol com variação de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

As temperaturas seguem elevadas, com máximas próximas dos 32°C e umidade relativa do ar oscilando entre 50% e 95%.

O risco de tempestades também se estende às regiões Sudoeste, Oeste e Sul, com acumulados mais expressivos previstos para cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Morrinhos e Itumbiara.

Já no Norte e no Leste goiano, municípios como Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Niquelândia, Formosa, Luziânia, Cristalina e Águas Lindas de Goiás podem registrar chuvas mais irregulares, mas não está descartada a ocorrência de episódios pontualmente intensos.

Diante do cenário, a recomendação é para que a população acompanhe os alertas meteorológicos e redobre a atenção em áreas urbanas com histórico de alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

