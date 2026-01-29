Atenas brasileira: conheça a cidade fundada por franceses em 1612 e que possui o maior acervo de azulejos da América Latina

Local reúne patrimônio reconhecido pela UNESCO, história singular no Brasil e uma identidade cultural marcada por azulejos, reggae e tradição popular

Gabriel Yuri Souto - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Prefeitura Municipal de São Luiz)

Localizada na ilha de Upaon-Açu, no litoral maranhense, a cidade carrega títulos que ajudam a traduzir sua importância, como “Ilha do Amor” e “Atenas Brasileira”.

São Luís, capital do Maranhão, é uma das cidades mais singulares do Brasil quando o assunto é patrimônio histórico e diversidade cultural.

Além disso, o município abriga o maior conjunto de azulejos portugueses da América Latina, elemento que se tornou símbolo da paisagem urbana local e reforça sua relevância cultural.

A fundação oficial da cidade ocorreu em 1612, quando franceses liderados por Daniel de La Touche instalaram o povoado. Por esse motivo, São Luís é a única capital brasileira fundada por franceses.

No entanto, após a retomada do território, os portugueses passaram a moldar a cidade, consolidando a arquitetura colonial que, até hoje, define o Centro Histórico e sustenta o reconhecimento internacional concedido pela UNESCO.

Patrimônio histórico reconhecido mundialmente

O título de Patrimônio Cultural da Humanidade está diretamente ligado ao conjunto arquitetônico preservado da capital maranhense.

Ao caminhar pelas ruas do Centro Histórico, é possível observar mais de 3.500 casarões tombados, muitos deles revestidos por azulejos portugueses em tons de azul, branco e amarelo.

Além do valor estético, esses azulejos desempenhavam uma função prática, pois ajudavam no isolamento térmico em uma região marcada por calor e alta umidade.

Dessa forma, a herança europeia se mistura à forte presença africana e indígena, criando uma identidade cultural única no país.

Assim, a preservação desse acervo transforma São Luís em referência internacional quando o assunto é memória urbana e arquitetura colonial.

Cultura, reggae e qualidade de vida

Além da arquitetura, outro traço marcante da capital maranhense está na música. São Luís é reconhecida nacionalmente como a capital brasileira do reggae.

Por isso, o ritmo faz parte do cotidiano da cidade, estando presente nas tradicionais radiolas, nos clubes de dança e nas festas populares. Ao mesmo tempo, a dança agarradinha se mantém viva e segue sendo passada de geração em geração como expressão cultural local.

Segundo o Censo de 2022, São Luís possui cerca de 1 milhão de habitantes, sendo, assim, a cidade mais populosa do Maranhão e uma das maiores do Nordeste.

A economia local, por sua vez, se destaca pelo Porto do Itaqui, considerado um dos mais profundos do mundo, além da indústria de alumínio e do setor de serviços. Além disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o município possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,768.

Por outro lado, o turismo também exerce papel importante na cidade. São Luís oferece experiências que unem história, cultura e natureza.

Museus, festas tradicionais como o Bumba Meu Boi, praias urbanas e uma gastronomia marcada por sabores regionais, como o arroz de cuxá e o guaraná Jesus, compõem o roteiro de quem visita a capital.

Por fim, com clima tropical equatorial, a cidade mantém temperaturas elevadas durante todo o ano, dividindo-se entre um período chuvoso e outro mais seco, com ventos constantes.

Assim, a combinação entre passado histórico, cultura viva e identidade própria faz de São Luís um dos destinos mais autênticos e simbólicos do Brasil.

