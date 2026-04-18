Gigante chinesa escolhe cidade do interior para abrir fábrica, gerando milhares de emprego

Empresa busca expandir operações no Brasil e promete impulsionar economia local com nova unidade industrial

Gabriel Yuri Souto - 18 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

O Brasil segue no radar de grandes investimentos internacionais, e, desta vez, uma gigante chinesa decidiu apostar no interior do país para expandir sua atuação. A novidade envolve a instalação de uma nova fábrica que promete movimentar a economia e gerar milhares de empregos diretos e indiretos.

A escolha da cidade não foi por acaso. Com localização estratégica e forte estrutura industrial, a região de Campinas, em São Paulo, foi definida como sede da nova unidade, que deve iniciar suas operações já em 2026.

Gigante chinesa aposta no interior para crescer no Brasil

A empresa responsável pelo investimento é a Sany, uma das maiores fabricantes de máquinas pesadas do mundo. Conhecida globalmente por seus equipamentos utilizados na construção civil e infraestrutura, a companhia decidiu reforçar sua presença no Brasil com uma nova fábrica.

Além disso, o movimento faz parte de uma estratégia maior de expansão na América Latina, buscando proximidade com grandes centros consumidores e redução de custos logísticos.

Nova fábrica deve gerar milhares de empregos

A chegada da unidade industrial deve trazer impactos positivos significativos para a economia local. Isso porque a expectativa é de geração de milhares de empregos, tanto diretos quanto indiretos, além da movimentação de diversos setores ligados à cadeia produtiva.

Outro ponto importante é a valorização da mão de obra especializada, já que a fábrica contará com processos industriais modernos, incluindo automação e tecnologia de ponta.

Produção começa com máquinas pesadas

Inicialmente, a fábrica deve focar na montagem de caminhões e equipamentos da chamada “linha amarela”, muito utilizados em obras de grande porte, como construção civil e infraestrutura.

Para acelerar o início das operações, a empresa adotará o modelo CKD (Completely Knocked Down), no qual as peças são importadas desmontadas e montadas no Brasil. Dessa forma, é possível reduzir custos com impostos e, ao mesmo tempo, incentivar a geração de empregos locais.

Interior ganha protagonismo em investimentos

Nos últimos anos, cidades do interior têm se destacado cada vez mais na atração de grandes empresas. No caso de Campinas, fatores como infraestrutura, logística eficiente e proximidade com grandes centros urbanos tornam a região ainda mais atrativa para investimentos industriais.

Além disso, a expectativa é que esse seja apenas o primeiro passo. A empresa já avalia a possibilidade de ampliar suas operações no futuro, com projetos ainda mais robustos no país.

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