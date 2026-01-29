Hábito simples de memória ajuda pessoas com 60 anos ou mais a envelhecer melhor e com qualidade de vida

Pessoas que envelhecem bem costumam lidar com as próprias lembranças de forma ativa, equilibrando passado, presente e novas experiências

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Algumas pessoas chegam aos 60 anos ou mais com disposição, clareza emocional e uma relação leve com a própria história.

Mais do que genética ou sorte, especialistas em comportamento observam que um fator costuma se repetir nesses casos: a maneira como essas pessoas lidam com as próprias memórias ao longo da vida.

Em vez de guardar lembranças como algo fixo ou intocável, quem envelhece melhor tende a revisitar o passado com outro olhar.

Essas pessoas reconhecem erros, aprendizados e conquistas, mas não ficam presas a acontecimentos antigos. As experiências vividas passam a servir como referência, não como peso.

Outro ponto comum é a forma equilibrada de lidar com a nostalgia. Para esse grupo, o passado não ocupa o centro da vida atual.

Eles tratam a nostalgia como tempero, não como prato principal, valorizando boas lembranças sem deixar que elas substituam o presente ou impeçam novas vivências.

Também é frequente que esses idosos continuem criando novas memórias. Aprender algo novo, manter hobbies, conversar, circular por ambientes diferentes e se permitir pequenas mudanças na rotina ajuda a manter a mente ativa e o senso de propósito.

O passado não substitui o presente, ele conversa com ele.

Há ainda a capacidade de ressignificar experiências difíceis. Pessoas que envelhecem bem costumam aceitar que nem tudo saiu como planejado, mas escolhem o que vale a pena carregar mentalmente.

Ao reduzir o foco em frustrações e ressentimentos, elas liberam espaço emocional para viver com mais leveza.

Especialistas destacam que a memória não é apenas um arquivo de fatos, mas uma construção contínua.

Saber como acessar, interpretar e reorganizar as próprias lembranças pode influenciar diretamente o bem-estar emocional, a qualidade das relações e a forma como cada pessoa atravessa o envelhecimento.

