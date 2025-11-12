Não é a banana: o superalimento que melhora a disposição e traz energia

Pequenos flocos escondem um poder que muitos brasileiros ainda subestimam

Magno Oliver - 12 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Nutricionista Patrícia Leite)

Quando o cansaço bate e o dia promete ser longo, a maioria das pessoas recorre ao café ou à banana para tentar ganhar energia.

É o mesmo aí com você? Pois saiba que há um alimento ainda mais completo e acessível, presente em quase todas as despensas brasileiras, que vem sendo redescoberto como um verdadeiro superalimento: a aveia.

Rica em fibras, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, a aveia ajuda o corpo a liberar energia de forma lenta e constante. Isso significa menos picos de fome e mais disposição durante o dia.

Além disso, suas fibras (as famosas betaglucanas) regulam o açúcar no sangue, o que evita aquele cansaço que costuma aparecer após refeições pesadas ou um dia de muito trabalho.

O segredo da aveia está na sua versatilidade. Os nutricionistas explicam que ela pode ser usada em mingaus, vitaminas, panquecas, bolos, iogurtes e até no arroz ou feijão, sem alterar muito o sabor. Quando consumida logo pela manhã, ela ajuda a “ligar” o metabolismo, fornecendo combustível duradouro para o corpo e o cérebro.

Outro benefício é que a aveia auxilia na saúde intestinal e um intestino regulado tem ligação direta com a absorção de nutrientes e com a sensação de bem-estar. Mais energia, menos inchaço e maior foco: o combo perfeito para enfrentar o dia com ânimo.

Assim, se a banana é o símbolo da energia rápida, a aveia é a campeã da energia constante. Um alimento simples, barato e tipicamente brasileiro que mostra que o segredo da disposição não está em fórmulas milagrosas, mas nas escolhas inteligentes à mesa.

