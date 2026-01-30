4 frases típicas de quem não gosta mais do parceiro, segundo a psicologia

Mudanças na forma de falar, respostas frias e falta de empolgação podem ser sinais de que o vínculo afetivo já não é o mesmo

Layne Brito - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quando um relacionamento começa a esfriar, nem sempre o desinteresse aparece de forma direta.

De acordo com a psicologia, ele costuma surgir nas entrelinhas, especialmente na maneira como a pessoa se comunica com o parceiro.

Frases aparentemente simples, repetidas com frequência, podem revelar afastamento emocional e falta de envolvimento afetivo.

1. “Você está exagerando”

Essa frase é frequentemente usada para invalidar sentimentos e encerrar conversas desconfortáveis.

Do ponto de vista psicológico, trata-se de um mecanismo de defesa: a pessoa evita lidar com conflitos emocionais ao desqualificar a experiência do outro.

Com o tempo, esse comportamento pode gerar insegurança, frustração e sensação de solidão dentro da relação.

2. “Pra mim tanto faz”

A indiferença é um dos sinais mais claros de desgaste emocional.

Quando a pessoa deixa de se posicionar, opinar ou demonstrar preferência, isso indica que ela já não se sente emocionalmente envolvida.

Para a psicologia, essa postura revela uma desconexão afetiva, em que o relacionamento passa a exigir esforço demais para quem já não sente motivação.

3. “Eu preciso de um tempo”

Embora, em alguns casos, o pedido por espaço seja saudável, ele também pode funcionar como um afastamento progressivo.

Psicólogos explicam que essa frase costuma surgir quando a pessoa não consegue ou não quer enfrentar os problemas da relação.

Em vez de diálogo e reconstrução, opta-se pela distância emocional, que muitas vezes antecede o rompimento.

4. “Não estou com vontade/ Estou entediado”

A falta de interesse em atividades conjuntas, conversas ou momentos de intimidade pode indicar esgotamento emocional.

Quando essa frase se torna recorrente, a psicologia aponta que o parceiro já não vê valor em compartilhar experiências, sinalizando que o vínculo perdeu significado e envolvimento.

Especialistas destacam que frases isoladas não definem o fim de um relacionamento.

No entanto, quando essas expressões passam a fazer parte da rotina do casal, acompanhadas de frieza, irritação e ausência de diálogo, elas costumam indicar um desgaste profundo e a perda do vínculo afetivo.

