Babu desmascara Jonas após Paulo Augusto ser expulso do BBB 26

Discussão expôs versões conflitantes dentro da casa após a eliminação do participante goiano por agressão durante a disputa pelo Big Fone

Da Redação - 30 de janeiro de 2026

O clima ficou tenso na casa do Big Brother Brasil 26 após a expulsão de Paulo Augusto, na noite desta setxa-feira (30). A situação ganhou novos contornos quando Babu Santana confrontou Jonas e colocou em dúvida a versão apresentada por ele sobre o episódio que levou à decisão da produção.

Durante a conversa, Babu afirmou que, mesmo sem uma denúncia formal, houve sim uma reclamação que chegou à direção do programa.

Para o ator, a apuração só aconteceu porque o caso foi levado adiante dentro da casa. Jonas tentou se defender, dizendo que não teve intenção e que não agiu por maldade, mas foi imediatamente rebatido.

Babu insistiu que Jonas se queixou do empurrão, ainda que não tenha feito uma acusação direta. Segundo ele, a produção não teria motivos para investigar se o fato não tivesse sido relatado.

A troca de falas seguiu em tom firme, com questionamentos diretos sobre o motivo da apuração e o papel de Jonas no desenrolar do episódio.

Jonas ainda tentou minimizar o ocorrido, diferenciando um empurrão de uma queda acidental, e levantou a hipótese de que tudo teria sido visto pelas câmeras e pelo público.

Mesmo assim, Babu manteve sua posição e foi categórico ao afirmar que houve empurrão, independentemente de qualquer reclamação formal.