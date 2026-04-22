O mês em que você nasceu pode esconder uma curiosa pista sobre sua saúde

Descoberta curiosa voltou a chamar atenção ao sugerir que um detalhe ignorado por quase todo mundo pode dizer mais do que se imagina

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Data de nascimento costuma ser vista apenas como um registro burocrático, uma lembrança afetiva ou, no máximo, um detalhe ligado ao signo de cada pessoa. Mas, longe do campo da superstição, esse simples dado já entrou na mira da ciência por um motivo bem mais intrigante: a possibilidade de guardar relação com padrões de saúde observados ao longo da vida.

A ideia parece improvável à primeira vista, mas voltou a chamar atenção após pesquisadores encontrarem conexões entre o mês em que alguém nasceu e o aparecimento mais frequente de determinadas doenças.

A discussão ganhou força a partir de um levantamento que apontou associação entre a época do nascimento e 55 enfermidades diferentes.

O dado, por si só, desperta curiosidade imediata, mas também exige cautela.

Isso porque a relação observada não significa que nascer em um mês específico determine o futuro de uma pessoa, nem que a data funcione como sentença para algum problema de saúde.

A principal hipótese levantada é que fatores externos presentes no período da gestação e dos primeiros meses de vida possam influenciar o organismo de forma sutil.

Entre eles, estão mudanças climáticas, exposição solar, circulação de vírus, alimentação materna e variações ambientais típicas de cada estação do ano.

Esses elementos, combinados, poderiam ajudar a explicar por que certos grupos apresentam maior incidência de algumas condições médicas.

Ainda assim, especialistas reforçam que o mês de nascimento deve ser visto apenas como um possível fator de associação estatística, e não como causa direta de doenças.

Na prática, hábitos como alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade e acompanhamento médico continuam tendo peso muito maior na preservação da saúde.

Mesmo sem respostas definitivas, o tema chama atenção por mostrar que o corpo humano pode ser influenciado por fatores muito antes da vida adulta começar.

E, nesse cenário, até um detalhe aparentemente comum do calendário pode abrir espaço para novas perguntas sobre como a saúde se forma desde o início.

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