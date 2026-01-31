Signos que precisam ter cuidado com discussões e mal-entendidos no mês de fevereiro

O período pede mais calma na comunicação: respostas no impulso, mensagens mal interpretadas e tensão no trabalho podem virar briga para alguns signos

Isabella Valverde - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Ketut Subiyanto)

Fevereiro costuma ser um mês agitado, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo — e isso pode refletir diretamente na forma como as pessoas se comunicam.

Para a astrologia, há períodos em que a tendência a ruídos, interpretações erradas e discussões aumenta, principalmente em ambientes de convivência intensa, como família, relacionamentos e trabalho.

Neste mês, alguns signos podem sentir mais irritação, impaciência e dificuldade para lidar com críticas.

A recomendação é simples: respirar antes de responder, evitar conversas importantes no calor do momento e conferir informações antes de tirar conclusões.

A seguir, veja os signos que precisam ter cuidado com discussões e mal-entendidos no mês de fevereiro:

Áries

Arianos podem estar mais impulsivos e diretos do que o normal. Isso é ótimo para agir, mas perigoso para conversar. Uma frase atravessada pode virar discussão rapidamente.

O ideal é reduzir respostas no automático e evitar confrontos desnecessários.

Gêmeos

Gêmeos pode entrar em uma fase de comunicação acelerada, com muitas conversas ao mesmo tempo — e aí surgem os mal-entendidos. Mensagens rápidas, ironias e piadas podem ser interpretadas de forma errada.

Atenção redobrada em conversas por WhatsApp e redes sociais.

Leão

Leão tende a se sentir cobrado ou desrespeitado com mais facilidade neste período, principalmente quando recebe críticas. Isso pode gerar reações defensivas e discussões por orgulho.

A dica é separar o que é ataque do que é feedback e não levar tudo para o lado pessoal.

Virgem

Virginianos podem ficar mais exigentes e críticos, e isso pode soar duro para quem está por perto. No trabalho, cobranças podem gerar atrito; na vida pessoal, detalhes pequenos podem virar grandes conflitos.

O segredo é escolher melhor as palavras e flexibilizar expectativas.

Escorpião

Escorpião pode perceber “entrelinhas” onde não existem, o que aumenta o risco de suspeitas e conflitos. A intensidade emocional cresce, e o signo pode reagir com ironia, silêncio ou explosões.

Em fevereiro, o melhor é perguntar diretamente antes de concluir.

Aquário

Aquário pode se irritar com facilidade quando sente que estão limitando sua liberdade ou questionando suas decisões. Isso pode gerar discussões em família e no relacionamento.

Evitar teimosia e praticar escuta ativa ajuda a reduzir ruídos.

