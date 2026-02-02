Especialistas alertam para o vírus Nipah, que tem potencial para causar uma nova pandemia

Um velho conhecido da ciência volta a preocupar autoridades internacionais

Magno Oliver - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Autoridades de saúde e pesquisadores internacionais voltaram a chamar atenção para o vírus Nipah, um patógeno zoonótico identificado no fim da década de 1990 e considerado um dos mais perigosos do mundo.

Classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um vírus prioritário, o Nipah apresenta alta taxa de letalidade e potencial de disseminação, o que mantém especialistas em constante estado de alerta.

O vírus foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto na Malásia, e desde então reapareceu em países do Sul e Sudeste Asiático, como Bangladesh e Índia.

A transmissão ocorre inicialmente de animais para humanos, principalmente por meio de morcegos frugívoros, mas há registros comprovados de transmissão entre pessoas, fator que aumenta o risco de surtos mais amplos.

Do ponto de vista clínico, a infecção pelo Nipah pode causar sintomas respiratórios e neurológicos graves, incluindo encefalite aguda.

A taxa de mortalidade varia entre 40% e 75%, dependendo do surto e da capacidade de resposta do sistema de saúde local.

Atualmente, não há vacina aprovada nem tratamento antiviral específico, o que reforça a preocupação das autoridades sanitárias.

Especialistas destacam que, embora o vírus ainda não tenha se espalhado globalmente, reúne características que exigem vigilância permanente: alta letalidade, origem animal, possibilidade de mutação e transmissão humana.

Por isso, o Nipah integra a lista de patógenos monitorados pela OMS e por centros de controle de doenças, como o CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

O risco de uma pandemia não significa que ela seja inevitável, mas sim que medidas preventivas são essenciais.

Monitoramento epidemiológico, controle de zoonoses, transparência na notificação de casos e investimentos em pesquisa são apontados como fundamentais para evitar que surtos localizados se transformem em crises globais, como ocorreu em pandemias recentes.

