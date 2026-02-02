NASA faz comunicado e pede para que a população se prepare para o maior evento espacial em 50 anos

Missão Artemis II, marcada para fevereiro de 2026, levará astronautas novamente ao entorno da Lua após mais de cinco décadas

Gabriel Yuri Souto - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) confirmou que a missão Artemis II está programada para ocorrer a partir de 6 de fevereiro de 2026, marcando o maior evento espacial tripulado desde as missões Apollo, encerradas em 1972. A agência classificou o lançamento como um momento histórico e pediu atenção do público mundial.

A missão será o primeiro voo tripulado a deixar a órbita baixa da Terra em mais de 50 anos. Quatro astronautas viajarão ao redor da Lua a bordo da cápsula Orion, impulsionada pelo foguete Space Launch System (SLS), considerado o mais poderoso já construído.

Por que a Artemis II é considerada histórica

A Artemis II não prevê pouso lunar, mas realizará um sobrevoo completo ao redor da Lua, com duração aproximada de dez dias. O objetivo é testar sistemas essenciais para futuras missões, incluindo suporte à vida, navegação em espaço profundo e proteção contra radiação.

Segundo a NASA, o sucesso dessa missão será decisivo para a Artemis III, que deve levar astronautas novamente à superfície lunar nos próximos anos.

A agência vê a Artemis II como um passo fundamental para estabelecer uma presença humana sustentável na Lua.

A tripulação será composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. A missão também entra para a história por incluir o primeiro astronauta canadense e um homem negro em um voo ao redor da Lua.

Por que a população é orientada a acompanhar o evento

A NASA destacou que o lançamento poderá ser acompanhado ao vivo, com transmissões oficiais e imagens inéditas do espaço profundo. O evento deve mobilizar observatórios, centros de ciência e plataformas digitais em todo o mundo.

Além do simbolismo histórico, a missão representa avanços tecnológicos que impactam áreas como comunicações, engenharia, medicina espacial e exploração futura de Marte. A agência reforça que o programa Artemis inaugura uma nova era da exploração espacial humana.

Mesmo com a possibilidade de ajustes por condições climáticas ou técnicas, a NASA mantém a previsão de lançamento não antes de 6 de fevereiro de 2026, a partir do Kennedy Space Center, na Flórida.

Com a Artemis II, a humanidade volta a olhar para a Lua não apenas como destino, mas como ponto de partida para missões ainda mais ambiciosas no espaço.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!