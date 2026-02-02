Saque liberado: brasileiros cadastrados no Caixa Tem têm direito a solicitar retirada de até R$ 6,2 mil no app

Gustavo de Souza - 02 de fevereiro de 2026

Em momentos de emergência, ter acesso rápido a recursos financeiros faz toda a diferença. A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do FGTS, permitindo retiradas de até R$ 6.220 diretamente pelo aplicativo oficial. A medida atende trabalhadores de municípios que tiveram situação de calamidade pública reconhecida.

Recentemente, moradores de Açucena e Almenara, em Minas Gerais, passaram a ter direito ao benefício após as fortes chuvas que atingiram as cidades. O prazo para solicitar o saque vai até o dia 20 de abril.

Saque calamidade do FGTS: quem pode solicitar

O saque calamidade é destinado a trabalhadores que residem em áreas oficialmente reconhecidas como atingidas por desastres naturais. A liberação depende de decreto de calamidade pública aceito pelo governo federal.

Um ponto importante é o intervalo mínimo entre saques. Quem realizou qualquer outro saque do FGTS nos últimos 12 meses não pode solicitar essa modalidade.

Além disso, o valor máximo de R$ 6.220 não é automático. O montante liberado varia conforme o saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador.

Cidades de MG já estão autorizadas pela Caixa

A Caixa confirmou que moradores de Açucena e Almenara já podem acessar o benefício. Ambas as cidades sofreram impactos significativos por causa das chuvas recentes.

O pedido deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de ir a uma agência. Essa digitalização agiliza o processo e evita filas.

Após o envio da solicitação, a Caixa analisa a documentação. Estando tudo correto, o valor é liberado diretamente ao trabalhador.

Passo a passo para solicitar o saque pelo aplicativo

O processo começa no aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS. Basta acessar a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou entrar no menu “Saques”.

Em seguida, selecione “Solicitar saque” e escolha a alternativa “Calamidade pública”. O sistema pedirá login, senha e a confirmação do município atingido.

Também será necessário enviar documento de identidade, comprovante de residência recente e uma selfie segurando o documento. Após a análise, o valor pode ser creditado em conta bancária ou retirado presencialmente.

