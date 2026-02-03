Adeus ao corte de cabelo tradicional: nova tendência rejuvenesce e deixa quem adota mais jovem

Estilo mais leve, natural e com movimento ganha espaço nos salões e muda a forma como idade e aparência são percebidas

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O conceito de corte de cabelo “certinho” e extremamente alinhado começa a perder espaço.

Nos salões, uma nova tendência vem se consolidando ao propor algo diferente: cortes mais leves, com movimento, textura e aparência natural, capazes de rejuvenescer o visual sem mudanças radicais.

A proposta rompe com linhas muito marcadas e simetria rígida, apostando em fios que acompanham o formato do rosto e valorizam a individualidade.

Em vez de esconder sinais do tempo, o novo estilo suaviza a expressão, deixando o visual mais moderno e atual.

O resultado costuma ser uma aparência mais jovem, fresca e menos engessada.

Outro ponto que impulsiona a tendência é a praticidade. Cortes com camadas suaves, comprimento médio e acabamento despojado exigem menos manutenção diária e se adaptam melhor ao crescimento natural do cabelo.

Isso evita aquele aspecto “pesado” que muitos cortes tradicionais acabam criando com o passar do tempo.

Especialistas explicam que o rejuvenescimento acontece porque o movimento dos fios cria leveza ao redor do rosto, destacando traços naturais e reduzindo a rigidez da imagem.

Franjas mais longas, laterais desconectadas e volumes bem distribuídos ajudam a equilibrar a aparência e trazer um ar mais contemporâneo.

A mudança também reflete um comportamento atual: menos regras fixas e mais liberdade estética.

A ideia não é seguir um padrão único, mas encontrar um corte que acompanhe o estilo de vida, o formato do rosto e a textura do cabelo, sem envelhecer a imagem.

Com isso, o corte tradicional dá lugar a uma nova lógica de beleza, onde parecer mais jovem não significa mudar quem você é, mas atualizar o visual de forma inteligente e natural.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!