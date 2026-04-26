Jornalista do SBT passa mal ao vivo e fica desnorteada

Pouco depois, Simone publicou um vídeo em seu perfil do Instagram para tranquilizar seus seguidores

Folhapress - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/SBT)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A jornalista Simone Queiroz passou mal ao vivo durante o SBT Brasil, na noite deste sábado (25). Ela estava apresentando o final do programa quando teve uma crise de labirintite.

Simone se despedia dos telespectadores e mostrou dificuldades para continuar falando. “Você fica agora com o compacto especial da novela Domênica Montero. Uma boa noite, um ótimo domingo. Segunda-feira, Celso… Celso…”, balbuciou ela, quando tentava dizer o nome de César Filho.

Ela então fechou os olhos e saiu da frente da câmera. “César Filho está de volta. Me desculpa, até a próxima”, finalizou.

Pouco depois, Simone publicou um vídeo em seu perfil do Instagram para tranquilizar seus seguidores. “Agora estou me sentindo um pouco melhor, mas tive uma crise de labirintite no finalzinho do jornal. Fiquei muito tonta e fiquei bem desnorteada”, explicou ela, que substitui César à frente do jornalístico.

“Quero agradecer a vocês por essa semana que nós passamos juntos. E lembrá-los que, a partir de segunda-feira, meu amigo César Filho está aqui de volta. Nos vemos na segunda-feira na reportagem”.

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