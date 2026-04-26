Motorista cochila ao volante e bate em muro enquanto voltava do trabalho, em Anápolis
Acidente aconteceu durante a madrugada, depois que ele havia saído do Daia
Um motorista, cuja idade não foi revelada, acabou se envolvendo em um acidente enquanto voltava do trabalho para casa, na madrugada deste domingo (26), em Anápolis.
O jovem teria saído do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na região Sul da cidade, e passava pela Avenida Presidente Vargas, a cerca de 7 km de distância, quando a colisão aconteceu.
A versão apresentada pela esposa é de que o motorista cochilou ao volante, perdeu o controle da direção, subiu no meio-fio e bateu na mureta do Centro de Distribuição da Saneago.
Depois disso, teria saído tonto do veículo. Ele foi socorrido por amigos e levado ao hospital. A Polícia Militar (PM) foi acionada e foi até o local, onde orientou os envolvidos sobre as medidas cabíveis na situação.
O carro, modelo Ford Ecosport, ficou com a parte dianteira totalmente danificada. O para-choques foi arrancado, e o farol esquerdo ficou quebrado. O veículo precisou ser guinchado.
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