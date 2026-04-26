Motorista cochila ao volante e bate em muro enquanto voltava do trabalho, em Anápolis

Acidente aconteceu durante a madrugada, depois que ele havia saído do Daia

Natália Sezil - 26 de abril de 2026

Carro bateu contra mureta após motorista cochilar ao volante. (Foto: Reprodução)

Um motorista, cuja idade não foi revelada, acabou se envolvendo em um acidente enquanto voltava do trabalho para casa, na madrugada deste domingo (26), em Anápolis.

O jovem teria saído do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na região Sul da cidade, e passava pela Avenida Presidente Vargas, a cerca de 7 km de distância, quando a colisão aconteceu.

A versão apresentada pela esposa é de que o motorista cochilou ao volante, perdeu o controle da direção, subiu no meio-fio e bateu na mureta do Centro de Distribuição da Saneago.

Depois disso, teria saído tonto do veículo. Ele foi socorrido por amigos e levado ao hospital. A Polícia Militar (PM) foi acionada e foi até o local, onde orientou os envolvidos sobre as medidas cabíveis na situação.

O carro, modelo Ford Ecosport, ficou com a parte dianteira totalmente danificada. O para-choques foi arrancado, e o farol esquerdo ficou quebrado. O veículo precisou ser guinchado.

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