“Anápolis tem maturidade para clássico com duas torcidas”, defende Andreia Rezende às vésperas de Galo x Rubra

Declaração foi feita em meio ao debate sobre a recomendação de torcida única para o confronto

Andreia Rezende, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Allyne Laís)

Às vésperas do clássico entre Anápolis e Anapolina, marcado para este domingo (08), a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), defendeu a presença das duas torcidas no Estádio Jonas Duarte.

A declaração foi feita durante a sessão ordinária desta quarta-feira (04), em meio ao debate sobre a recomendação de torcida única para o confronto.

O duelo marca o retorno do clássico à primeira divisão do Campeonato Goiano após seis anos e tem gerado grande expectativa entre os torcedores.

Ao comentar a orientação do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE), Andreia afirmou respeitar a decisão, mas avaliou que a cidade tem condições de receber torcedores dos dois clubes no estádio.

“Anápolis tem maturidade suficiente para ter um clássico com as duas torcidas”, destacou.

A presidente da Câmara também ressaltou que a adoção da torcida única não impede possíveis ocorrências fora do estádio.

“Por isso temos que estar preparados, ter segurança suficiente, e orientar os nossos torcedores”.

Andreia defendeu ainda a ampliação do diálogo entre as forças policiais, o Ministério Público e as diretorias das equipes para buscar uma solução que permita a presença das duas torcidas no estádio.

Durante o pronunciamento, a parlamentar destacou o caráter simbólico do clássico para a cidade e para os torcedores.

Ela afirmou que tanto quem torce pela Anapolina quanto quem apoia o Anápolis deve ter o direito de acompanhar a partida.

“Eu desejo que isso seja feito de forma pacífica e as duas torcidas tem direito de participar de um jogo tão esperado, em um campeonato que está movendo paixões e queremos fazer isso com as duas torcidas juntas”, concluiu.

Anápolis e Anapolina não se enfrentam pela divisão principal do Campeonato Goiano desde 2020, quando o clássico terminou empatado em 0 a 0. O reencontro ocorre neste domingo, às 16h, no Estádio Jonas Duarte.

Na tabela do Goianão, a Anapolina ocupa a sexta colocação, com 12 pontos, enquanto o Anápolis aparece em sétimo lugar, com 8 pontos.

 

 

