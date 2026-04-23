Governo autoriza nomeação de mil aprovados em concurso da Polícia Federal

Efetivação das nomeações, de responsabilidade da Direção-Geral da Polícia Federal, depende da existência de cargos livres e do orçamento previsto

Folhapress - 23 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de agente da Polícia Federal em ação. (Foto: Divulgação)

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) anunciou, nesta quinta-feira (23), que autorizou a nomeação de mil candidatos aprovados no concurso público da Polícia Federal realizado em 2021. A medida permite a convocação além do número de vagas original, de 1.500.

A efetivação das nomeações, de responsabilidade da Direção-Geral da Polícia Federal, depende da existência de cargos livres e do orçamento previsto, segundo o governo.

Na nova leva, estão previstas 705 vagas para o cargo de agente, 176 para escrivão, 61 para delegado, 38 de perito criminal e 20 de papiloscopista.

Quando o concurso foi anunciado, em 2020, o então presidente Jair Bolsonaro havia prometido 2.000 vagas imediatas.

A equipe econômica da PF, porém, alegou na época que o pedido inicial foi de mil, e que as declarações estariam acima do que era considerado contratação apenas para reposição. Lei aprovada por iniciativa de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, proibia a abertura de novas vagas até o fim de 2021.

Após meses de discussão, Bolsonaro aceitou reduzir o número para 1.500 vagas. As outras 500 prometidas ficaram para um concurso em 2022, que não aconteceu.

Devido à pandemia, o concurso também foi adiado de 21 de março para 23 de maio de 2021. A banca organizadora foi a Cebraspe.

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