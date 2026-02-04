Anvisa proíbe venda de leite condensado após detectar contaminação de bactéria

Medida atinge lote específico após reprovação em teste microbiológico que aponta risco à saúde do consumidor

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Anvisa proíbe venda de leite condensado após detectar contaminação de bactéria
(Foto: Captura de Tela/YouTube)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de um lote de leite condensado do mercado brasileiro após identificar a presença elevada de uma bactéria associada a intoxicações alimentares.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (02), tem caráter preventivo e visa proteger a saúde dos consumidores.

A interdição atinge exclusivamente o lote 183/3 B do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita, fabricado pela empresa Apti Alimentos Ltda. Segundo a Anvisa, a medida não se estende a outros lotes ou produtos da marca.

Leia também

A irregularidade foi constatada após análises conduzidas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ). O produto foi reprovado em um teste microbiológico específico para detectar Estafilococos Coagulase Positiva, grupo no qual se enquadra a bactéria Staphylococcus aureus.

De acordo com a agência reguladora, a presença desse microrganismo acima dos limites permitidos representa risco à saúde, podendo provocar quadros de intoxicação alimentar e outras complicações, especialmente quando o alimento é consumido sem aquecimento adequado.

A Anvisa reforça que esse tipo de controle é essencial para garantir a segurança dos alimentos comercializados no país. Procurada para comentar a interdição, a empresa responsável pelo produto ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.