Anvisa proíbe venda de leite condensado após detectar contaminação de bactéria

Medida atinge lote específico após reprovação em teste microbiológico que aponta risco à saúde do consumidor

Isabella Valverde - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de um lote de leite condensado do mercado brasileiro após identificar a presença elevada de uma bactéria associada a intoxicações alimentares.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (02), tem caráter preventivo e visa proteger a saúde dos consumidores.

A interdição atinge exclusivamente o lote 183/3 B do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita, fabricado pela empresa Apti Alimentos Ltda. Segundo a Anvisa, a medida não se estende a outros lotes ou produtos da marca.

A irregularidade foi constatada após análises conduzidas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ). O produto foi reprovado em um teste microbiológico específico para detectar Estafilococos Coagulase Positiva, grupo no qual se enquadra a bactéria Staphylococcus aureus.

De acordo com a agência reguladora, a presença desse microrganismo acima dos limites permitidos representa risco à saúde, podendo provocar quadros de intoxicação alimentar e outras complicações, especialmente quando o alimento é consumido sem aquecimento adequado.

A Anvisa reforça que esse tipo de controle é essencial para garantir a segurança dos alimentos comercializados no país. Procurada para comentar a interdição, a empresa responsável pelo produto ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

