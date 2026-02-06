Mudança histórica: Arábia Saudita vai liberar bebidas alcoólicas a estrangeiros em zonas turísticas

O reino conservador planeja permitir venda e consumo controlado de bebidas alcoólicas em áreas turísticas selecionadas a partir de 2026

Gabriel Yuri Souto - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A Arábia Saudita avança para uma mudança considerada histórica em sua política social e turística.

O país pretende liberar o consumo de bebidas alcoólicas para estrangeiros em zonas turísticas específicas a partir de 2026.

A iniciativa integra o plano Vision 2030, que busca diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo.

Além disso, o governo quer ampliar a entrada de turistas internacionais nos próximos anos.

Por décadas, o consumo de álcool foi totalmente proibido no território saudita. Ainda assim, o novo plano indica uma abertura gradual e controlada.

O objetivo é atrair visitantes sem romper com valores culturais e religiosos do país.

O que muda com a nova regra

A liberação não será ampla nem irrestrita. O consumo de bebidas alcoólicas ficará limitado a hotéis de luxo, resorts e áreas turísticas licenciadas.

Nesses locais, estrangeiros poderão consumir bebidas como cerveja, vinho e sidra. Por outro lado, destilados fortes devem continuar proibidos.

Além disso, o álcool não será vendido em supermercados nem em espaços públicos comuns. Cada ponto precisará de autorização específica do governo.

Por que a Arábia Saudita decidiu liberar o álcool

A principal motivação é econômica. Nos últimos anos, o país investiu bilhões em grandes projetos turísticos, como resorts no Mar Vermelho e a cidade futurista de Neom.

Com isso, autoridades avaliam que a liberação controlada ajuda a tornar o destino mais competitivo. Muitos turistas internacionais esperam esse tipo de serviço em viagens de lazer e negócios.

Além disso, o país já se prepara para receber grandes eventos internacionais. Dessa forma, busca alinhar sua infraestrutura ao padrão global do turismo de alto padrão.

O que muda para estrangeiros

Atualmente, o acesso ao álcool é extremamente restrito. Apenas diplomatas e residentes com autorizações especiais conseguem comprar bebidas em pontos específicos.

Com a nova regra, a expectativa é que cerca de 600 locais turísticos recebam licença até 2026. Isso deve ampliar o acesso de turistas estrangeiros, sempre sob regras rígidas.

Mesmo assim, o consumo continuará proibido em ruas, residências comuns e áreas religiosas. O controle seguirá como prioridade do governo saudita.

Debate e cautela interna

Apesar da mudança, autoridades reforçam que o álcool não será o centro da estratégia turística. O país aposta principalmente em cultura, patrimônio histórico e experiências exclusivas.

Além disso, líderes locais destacam que a liberação foi pensada de forma gradual. Assim, o governo tenta evitar conflitos com a população mais conservadora.

O discurso oficial ressalta equilíbrio entre modernização econômica e respeito às tradições.

O impacto no futuro do turismo saudita

A expectativa é que a medida fortaleça a posição da Arábia Saudita no turismo global. O país já registra crescimento expressivo no número de visitantes estrangeiros.

Portanto, a liberação controlada de bebidas alcoólicas pode se tornar um símbolo da transformação em curso. Trata-se de um passo calculado, que une pragmatismo econômico e cautela cultural.

