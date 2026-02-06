Mudança histórica: Arábia Saudita vai liberar bebidas alcoólicas a estrangeiros em zonas turísticas
O reino conservador planeja permitir venda e consumo controlado de bebidas alcoólicas em áreas turísticas selecionadas a partir de 2026
A Arábia Saudita avança para uma mudança considerada histórica em sua política social e turística.
O país pretende liberar o consumo de bebidas alcoólicas para estrangeiros em zonas turísticas específicas a partir de 2026.
A iniciativa integra o plano Vision 2030, que busca diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo.
Além disso, o governo quer ampliar a entrada de turistas internacionais nos próximos anos.
Por décadas, o consumo de álcool foi totalmente proibido no território saudita. Ainda assim, o novo plano indica uma abertura gradual e controlada.
O objetivo é atrair visitantes sem romper com valores culturais e religiosos do país.
O que muda com a nova regra
A liberação não será ampla nem irrestrita. O consumo de bebidas alcoólicas ficará limitado a hotéis de luxo, resorts e áreas turísticas licenciadas.
Nesses locais, estrangeiros poderão consumir bebidas como cerveja, vinho e sidra. Por outro lado, destilados fortes devem continuar proibidos.
Além disso, o álcool não será vendido em supermercados nem em espaços públicos comuns. Cada ponto precisará de autorização específica do governo.
Por que a Arábia Saudita decidiu liberar o álcool
A principal motivação é econômica. Nos últimos anos, o país investiu bilhões em grandes projetos turísticos, como resorts no Mar Vermelho e a cidade futurista de Neom.
Com isso, autoridades avaliam que a liberação controlada ajuda a tornar o destino mais competitivo. Muitos turistas internacionais esperam esse tipo de serviço em viagens de lazer e negócios.
Além disso, o país já se prepara para receber grandes eventos internacionais. Dessa forma, busca alinhar sua infraestrutura ao padrão global do turismo de alto padrão.
O que muda para estrangeiros
Atualmente, o acesso ao álcool é extremamente restrito. Apenas diplomatas e residentes com autorizações especiais conseguem comprar bebidas em pontos específicos.
Com a nova regra, a expectativa é que cerca de 600 locais turísticos recebam licença até 2026. Isso deve ampliar o acesso de turistas estrangeiros, sempre sob regras rígidas.
Mesmo assim, o consumo continuará proibido em ruas, residências comuns e áreas religiosas. O controle seguirá como prioridade do governo saudita.
Debate e cautela interna
Apesar da mudança, autoridades reforçam que o álcool não será o centro da estratégia turística. O país aposta principalmente em cultura, patrimônio histórico e experiências exclusivas.
Além disso, líderes locais destacam que a liberação foi pensada de forma gradual. Assim, o governo tenta evitar conflitos com a população mais conservadora.
O discurso oficial ressalta equilíbrio entre modernização econômica e respeito às tradições.
O impacto no futuro do turismo saudita
A expectativa é que a medida fortaleça a posição da Arábia Saudita no turismo global. O país já registra crescimento expressivo no número de visitantes estrangeiros.
Portanto, a liberação controlada de bebidas alcoólicas pode se tornar um símbolo da transformação em curso. Trata-se de um passo calculado, que une pragmatismo econômico e cautela cultural.
