Criminosos se aproveitam de descuido de morador, invadem casa e ‘tocam o terror’ em Anápolis

Vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhado para cuidados de saúde em hospital

Augusto Araújo - 07 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Um homem foi vítima de um roubo dentro da própria residência na madrugada deste sábado (07), no bairro Vila Norte, em Anápolis.

Segundo relato de testemunhas, dois indivíduos invadiram o imóvel por volta das 04h30 e anunciaram o roubo. Durante a ação, a vítima foi agredida fisicamente e sofreu escoriações.

Os suspeitos levaram cerca de R$ 300 em dinheiro e um telefone celular.

A filha do homem relatou que ouviu gritos de socorro vindos do interior da casa, além de barulhos de objetos caindo, o que indicava uma possível luta corporal.

No entanto, devido à baixa iluminação no ambiente, ela não conseguiu visualizar os autores do crime nem repassar características que ajudassem na identificação.

A vítima informou que os suspeitos estavam armados, mas também não conseguiu fornecer detalhes sobre a arma utilizada, já que o local estava em penumbra no momento da invasão.

Conforme o relato, os criminosos teriam se aproveitado do fato de o portão e a porta da residência estarem destrancados para entrar no imóvel.

O homem recebeu atendimento médico e foi encaminhado para cuidados de saúde em um hospital.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e começou as buscas para identificação e localização dos suspeitos. Até o momento, não houve prisões.

O caso foi registrado em uma delegacia do município e será apurado pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!