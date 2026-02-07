Criminosos se aproveitam de descuido de morador, invadem casa e ‘tocam o terror’ em Anápolis
Vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhado para cuidados de saúde em hospital
Um homem foi vítima de um roubo dentro da própria residência na madrugada deste sábado (07), no bairro Vila Norte, em Anápolis.
Segundo relato de testemunhas, dois indivíduos invadiram o imóvel por volta das 04h30 e anunciaram o roubo. Durante a ação, a vítima foi agredida fisicamente e sofreu escoriações.
Os suspeitos levaram cerca de R$ 300 em dinheiro e um telefone celular.
A filha do homem relatou que ouviu gritos de socorro vindos do interior da casa, além de barulhos de objetos caindo, o que indicava uma possível luta corporal.
No entanto, devido à baixa iluminação no ambiente, ela não conseguiu visualizar os autores do crime nem repassar características que ajudassem na identificação.
A vítima informou que os suspeitos estavam armados, mas também não conseguiu fornecer detalhes sobre a arma utilizada, já que o local estava em penumbra no momento da invasão.
Conforme o relato, os criminosos teriam se aproveitado do fato de o portão e a porta da residência estarem destrancados para entrar no imóvel.
O homem recebeu atendimento médico e foi encaminhado para cuidados de saúde em um hospital.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e começou as buscas para identificação e localização dos suspeitos. Até o momento, não houve prisões.
O caso foi registrado em uma delegacia do município e será apurado pelas autoridades competentes.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!