Truque dos restaurantes para fritar peixe sem respingar óleo e sem deixar cheiro pela casa
Cozinhas profissionais adotam cuidados simples que evitam sujeira no fogão e reduzem o cheiro forte do peixe durante a fritura
Fritar peixe costuma ser um desafio para quem cozinha em casa. Além dos respingos de óleo, o cheiro forte pode se espalhar rapidamente pelos ambientes.
Em restaurantes, porém, alguns cuidados ajudam a minimizar esses problemas sem comprometer o sabor.
Os principais cuidados usados em cozinhas profissionais são
• Secar bem o peixe antes da fritura: retirar o excesso de umidade com papel-toalha reduz drasticamente os respingos de óleo.
• Aquecer bem o óleo: o peixe deve ser colocado somente quando o óleo estiver quente, na faixa ideal entre 170 °C e 180 °C, temperatura que sela rapidamente a superfície.
• Evitar excesso de sal antes de fritar: temperar com moderação impede que o peixe solte líquido demais durante o preparo.
• Passar levemente na farinha: a camada fina cria uma barreira que reduz respingos e ainda contribui para a crocância.
• Truque simples para eliminar o cheiro: antes de colocar o peixe, adicionar uma fatia de limão ou uma colher de sopa de vinagre ao óleo quente ajuda a neutralizar o odor durante a fritura.
• Manter a frigideira parcialmente tampada: deixar uma pequena abertura para o vapor sair evita sujeira sem abafar o peixe.
Cuidados finais após a fritura
• Escorrer bem o peixe: colocar sobre papel-toalha ajuda a retirar o excesso de óleo e evita cheiro residual.
• Desligar o fogo e tampar a panela: isso reduz a liberação de vapores com odor.
• Descartar corretamente o óleo: não reutilizar óleo muito impregnado de cheiro de peixe.
• Neutralizar o ambiente: ferver água com rodelas de limão, cascas de laranja ou um pouco de vinagre ajuda a eliminar o cheiro que ficou no ar.
Com esses cuidados antes, durante e depois da fritura, é possível preparar peixe em casa com menos sujeira e sem deixar o cheiro espalhado pela casa.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!