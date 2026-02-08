6 signos que mais estão com sorte no momento e vão se livrar dessa fase difícil

Depois de um período de desafios e bloqueios, o céu aponta uma virada importante com mais sorte, alívio e novas oportunidades surgindo para alguns signos

Layne Brito - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Há períodos em que tudo parece travado: o dinheiro não rende, os planos não avançam e até as relações ficam mais difíceis. A sensação é de esforço constante sem retorno, como se a vida estivesse sempre indo na direção contrária.

Para seis signos do zodíaco, porém, esse cenário começa a mudar. O momento indica um período de destrave, com mais clareza e oportunidades surgindo onde antes havia preocupação.

Essa virada tende a começar aos poucos, por meio de pequenos sinais, conversas e situações que fazem o que estava parado voltar a andar.

Veja quais signos estão mais favorecidos e como aproveitar essa fase positiva.

Os 6 signos que estão com mais sorte agora

1. Áries

Áries entra em uma fase de ação e viradas rápidas. A sorte tende a aparecer em forma de proposta, mudança de rota e oportunidade que exige coragem.

O que destrava tudo é a iniciativa: quando Áries decide, o caminho responde.

2. Leão

Leão começa a recuperar confiança e brilho pessoal. O momento favorece reconhecimento, boas notícias e abertura de portas no trabalho e na vida social.

A fase difícil perde força quando Leão volta a se colocar como prioridade.

3. Virgem

Virgem sente o peso diminuir e ganha clareza para organizar a vida. Pendências podem se resolver e oportunidades surgem justamente por mérito e constância.

O segredo é não duvidar do próprio processo.

4. Libra

Libra entra em uma fase de reequilíbrio e alívio emocional. A sorte aparece por meio de parcerias, acordos e conversas que destravam situações antigas.

Uma decisão bem tomada agora pode mudar o rumo das próximas semanas.

5. Sagitário

Sagitário volta a enxergar esperança e possibilidade. Convites, novidades e oportunidades inesperadas ficam mais frequentes.

A dica é não esperar “o cenário ideal”: o novo chega quando você aceita tentar.

6. Peixes

Peixes começa a se libertar de um ciclo de desgaste emocional. A sorte vem como recomeço, solução e oportunidade que combina com sua sensibilidade e criatividade. Quando Peixes escolhe o que faz bem, o resto se alinha.

Sorte não é só ganhar algo do nada. Muitas vezes, é se livrar do que prende, sair de um ciclo cansativo e finalmente ver o esforço virar resultado.

Para esses seis signos, o céu indica exatamente isso: uma fase em que o peso diminui, a vida volta a fluir e novas oportunidades surgem como resposta a tudo o que foi enfrentado em silêncio.

Agora, o principal é estar atento: quando a maré muda, quem reconhece os sinais primeiro é quem chega mais longe.

