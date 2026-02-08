Lei garante que filhos cuidadores de pais idosos recebam R$ 810 mensais do governo neste estado

Programa estadual paga meio salário mínimo a familiares que cuidam diariamente de idosos em situação de fragilidade e dependência

Gabriel Yuri Souto - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Com o reajuste do salário mínimo em 2026 para R$ 1.621, um programa social do Paraná passou a garantir o pagamento de R$ 810,50 por mês a familiares que cuidam diariamente de pais ou outros idosos em situação de fragilidade.

Nesse contexto, o valor corresponde a meio salário mínimo e atende filhos, netos ou outros parentes que assumem a função de cuidadores dentro do próprio lar.

O benefício faz parte da Bolsa Cuidador Familiar, iniciativa criada por lei estadual para reconhecer financeiramente o cuidado contínuo prestado a pessoas idosas dependentes.

Além disso, em muitos casos, esses cuidadores deixam o trabalho formal ou reduzem a jornada profissional para acompanhar o idoso, o que impacta diretamente a renda da família.

Programa reconhece cuidado prestado por familiares

A Bolsa Cuidador Familiar integra o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, voltado à valorização do envelhecimento e à permanência do idoso no ambiente familiar.

Dessa forma, a proposta é oferecer uma renda mínima mensal, contribuindo para a segurança financeira do cuidador e fortalecendo o vínculo familiar.

Ao mesmo tempo, o programa busca dar visibilidade a um trabalho que, historicamente, sempre foi exercido de forma informal e sem qualquer remuneração.

Pagamento ocorre em municípios selecionados

A implementação da Bolsa Cuidador Familiar acontece de forma gradual, por meio de um projeto-piloto em 20 municípios paranaenses. Entre as cidades atendidas estão Curitiba e região metropolitana, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava e Colombo.

Ao todo, o Estado disponibilizou 300 bolsas. Assim, cada município conta com a oferta de 15 benefícios, conforme critérios técnicos e a capacidade de acompanhamento social das famílias.

Como o dinheiro é depositado

Os pagamentos são realizados por meio de poupança social, acessada via aplicativo. Após a conclusão dos trâmites bancários, o valor pode cair na conta dos beneficiários nos próximos dias. Com isso, o uso do recurso ocorre de forma imediata para despesas básicas.

Esse modelo, portanto, reduz a burocracia e facilita o acesso ao dinheiro, especialmente para famílias já inscritas em programas sociais.

Quem tem direito ao benefício de R$ 810,50

Para receber o auxílio, o cuidador familiar precisa atender a critérios sociais e cadastrais. Entre as exigências estão:

Ter 18 anos ou mais

Morar no mesmo domicílio da pessoa idosa

Estar inscrito no CadÚnico, com dados atualizados

Possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo

Declarar aptidão física e mental para exercer o cuidado

Já a pessoa idosa deve apresentar fragilidade clínico-funcional, conforme registro no Sistema de Informação da Pessoa Idosa do Paraná (SIPI/SESA). Além disso, não pode estar institucionalizada e também precisa constar no Cadastro Único.

Medida pode inspirar outros estados

Com o envelhecimento acelerado da população brasileira, políticas públicas voltadas ao cuidado familiar ganham cada vez mais relevância.

Nesse cenário, ao reconhecer financeiramente esse trabalho, o Paraná adota um modelo que pode servir de referência para outros estados.

Assim, a iniciativa une assistência social, proteção da renda familiar e valorização de quem dedica tempo integral ao cuidado de pais e parentes idosos.

