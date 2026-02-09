A casa mais emblemática do Rio Vermelho: como é o refúgio de paz e cultura de Caetano Veloso

Residência do cantor em Salvador se transformou em ponto de encontro de artistas, reunindo música e tradição cultural no coração do Rio Vermelho

Gabriel Yuri Souto - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Social/Instagram/Caetano Veloso)

A casa de Caetano Veloso no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, vem se consolidando como um dos espaços mais simbólicos da cena artística brasileira.

Localizada no Morro da Paciência, a residência reúne história, convivência e música em um dos pontos mais boêmios e culturais da capital baiana.

Após a apresentação no Festival de Verão, por exemplo, o cantor abriu as portas do imóvel para receber amigos e artistas de diferentes gerações.

Nessas ocasiões, os encontros foram marcados por rodas de samba, saraus e longas conversas. Assim, o espaço passou a reforçar seu papel como ambiente de troca criativa e celebração da cultura.

Um refúgio com vista para a orla e identidade baiana

Além da localização privilegiada, a casa onde Caetano vive com a produtora Paula Lavigne reflete o estilo do artista. Os ambientes amplos e arejados combinam elementos da tradição baiana com detalhes contemporâneos.

Dessa forma, o local cria uma atmosfera acolhedora e intimista.

Consequentemente, esse cenário favorece apresentações espontâneas e encontros informais. Ao mesmo tempo, a residência funciona como uma extensão natural da trajetória artística de Caetano, já que mistura vida pessoal e expressão cultural de maneira orgânica.

Encontros que atravessam gerações da música brasileira

Nos últimos fins de semana, por exemplo, a casa recebeu nomes de destaque da música e das artes. Entre os convidados estiveram Gilberto Gil e Flora Gil, Luísa Sonza, Mariana Ximenes, Margareth Menezes e Jota.Pê, que chegou a se apresentar durante um dos encontros.

Além disso, no dia 23 de janeiro, Ivete Sangalo participou de uma roda musical ao lado de Melly, Márcia Castro, Illy e Mayra Andrade.

Como resultado, o momento ganhou grande repercussão nas redes sociais e reforçou o caráter espontâneo e afetivo dos encontros promovidos no local.

Um espaço que mantém viva a tradição dos saraus

Vale destacar que a vocação cultural da casa não é recente. Em outras temporadas, o espaço já sediou festas de Ano Novo e saraus que costumam atravessar a madrugada. Nessas ocasiões, artistas como Preta Gil, Marina Sena, Regina Casé, Majur e Jorge Vercillo marcaram presença.

Por isso, ao longo dos anos, a residência se consolidou como um ponto de encontro recorrente para artistas que compartilham afinidades musicais, afetivas e culturais.

Dessa maneira, o local mantém viva uma tradição de convivência artística cada vez mais rara nos grandes centros urbanos.

Conexão com a cidade além dos muros da casa

Além dos encontros realizados na residência, Caetano Veloso tem aproveitado a temporada em Salvador para circular por pontos tradicionais da cidade. Recentemente, o cantor foi visto em locais como o Largo 2 de Julho e a Sorveteria da Ribeira.

Com isso, ele reforça sua ligação com a cultura local antes de retomar a agenda de shows. Assim, Salvador segue ocupando um papel central na identidade artística de Caetano, tanto nos palcos quanto fora deles.

