Documentário sobre Suzane von Richthofen será lançado pela Netflix

Embora a Netflix não dê detalhes sobre a produção, circulam nas redes imagens que indicam que Suzane deve falar sobre o caso em uma entrevista

Folhapress - 06 de abril de 2026

Suzane saiu da prisão em janeiro de 2023 para cumprir o resto da sua pena de 39 anos em regime aberto. (Foto: Reprodução/X)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Netflix anunciou nesta segunda-feira (6) que está produzindo um documentário sobre Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais, em 2002, em um bairro nobre de São Paulo, um dos crimes mais notórios do país.

Não há previsão de lançamento. Embora a Netflix não dê detalhes sobre a produção, circulam nas redes imagens que indicam que Suzane deve falar sobre o caso em uma entrevista exibida no documentário.

Ex-detenta, Suzane saiu da prisão em janeiro de 2023 para cumprir o resto da sua pena de 39 anos em regime aberto.

A história dela foi contada em obras de ficção também, como o filme “A Menina Que Matou os Pais”, com Carla Diaz no papel de Suzane, e a série “Tremembé”, em que Marina Ruy Barbosa interpreta a ex-detenta.

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