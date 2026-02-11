Rua não é lar: alimentar não é o mesmo que proteger

Mesmo quando alguém ajuda com alimento, eles continuam vulneráveis

Seliane da SOS - 11 de fevereiro de 2026

Na rua, os animais estão diariamente expostos a riscos. (Foto: Ilustração/Pexels/Shibam Bhoi)

Tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas quando um animal que vivia na rua é resgatado. A pergunta sempre surge: “Mas ele já não tinha quem cuidasse?”.

Eu preciso dizer com clareza: colocar comida não significa assumir responsabilidade legal ou garantir proteção de verdade.

A rua é um ambiente de risco permanente. Atropelamentos, doenças, maus-tratos, frio, fome e violência fazem parte da rotina desses animais.

Mesmo quando alguém ajuda com alimento, eles continuam vulneráveis. E a nossa Constituição determina que é dever do poder público e da sociedade proteger os animais contra a crueldade. Proteção não é improviso. Proteção é abrigo, é cuidado veterinário, é castração, é segurança.

Quando um animal é resgatado, tratado e encaminhado para um lar responsável, não estamos “tirando de alguém”. Estamos tirando do perigo. O direito maior é o direito do animal ao bem-estar.

Precisamos compreender que boa intenção é importante, mas responsabilidade é essencial. Se amamos os animais, devemos lutar para que tenham dignidade, estabilidade e futuro. Porque rua nunca será melhor que um lar.

