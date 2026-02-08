Técnico revela quantas horas o chuveiro deve funcionar por dia para a conta de energia não ficar cara

Técnicos explicam que o controle do tempo de banho é decisivo para evitar que o chuveiro pese na conta de luz

Layne Brito - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

O chuveiro elétrico está entre os aparelhos que mais consomem energia nas residências brasileiras e costuma ser um dos principais responsáveis pelo aumento da conta de luz.

Isso acontece porque o equipamento trabalha com alta potência para aquecer a água, especialmente quando é usado por muito tempo ou na posição mais quente.

Segundo técnicos em eletricidade e especialistas em eficiência energética, o ideal é que o chuveiro funcione, no máximo, entre 30 e 40 minutos por dia, somando todos os banhos da casa.

Esse tempo pode ser dividido em dois banhos de até 15 minutos ou três banhos em torno de 10 minutos. Ultrapassar esse limite com frequência faz o consumo de energia subir de forma significativa.

A potência média de um chuveiro elétrico varia entre 4.500 e 7.500 watts, dependendo do modelo.

Em dias frios, o gasto aumenta ainda mais quando o aparelho é utilizado na posição “inverno”, já que a resistência trabalha com maior intensidade.

Especialistas destacam que pequenas mudanças de hábito já geram economia. Reduzir alguns minutos do tempo de banho, fechar o registro ao se ensaboar e usar a posição “verão” sempre que possível ajudam a diminuir o consumo sem perder conforto.

Evitar deixar a água quente correndo sem necessidade também faz diferença no valor final da conta.

Controlar o tempo de uso do chuveiro é uma das formas mais simples e rápidas de economizar energia elétrica no dia a dia. Com atenção aos hábitos, é possível reduzir gastos e evitar surpresas no orçamento mensal.

