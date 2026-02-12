Inscrições abertas para programa com bolsas de R$ 10 mil em Anápolis, Rio Verde e outras cidades de Goiás

Iniciativa coordenada pelo Ministério da Saúde oferece mais de 1.200 oportunidades em todo o Brasil

Natália Sezil - 12 de fevereiro de 2026

Programa Agora Tem Especialistas busca ampliar o acesso ao atendimento especializado no SUS. (Foto: Divulgação)

Profissionais da medicina que possuem o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) já podem se candidatar ao segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas – iniciativa que busca ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa, coordenado pelo Ministério da Saúde por meio do Agora Tem Especialistas, oferece mais de 1.200 oportunidades em todo o Brasil. Em Goiás, são 18 vagas imediatas distribuídas entre os municípios de Anápolis, Aragarças, Goiás, Ipameri, Morrinhos, Rio Verde e Santa Helena de Goiás.

A ação compreende diversas áreas de aprimoramento e prevê 20 horas semanais, das quais 16 são dedicadas à prática assistencial em unidades do SUS. As outras quatro são voltadas a atividades educacionais, incluindo mentoria remota e imersões em serviços de referência.

O curso tem duração de até 12 meses, com bolsa-formação mensal de R$ 10 mil. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira (19) pelo portal da UNA-SUS, que pode ser acessado clicando aqui.

Atualmente, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do país, dos quais 16 estão em Goiás. O novo edital traz a expectativa de elevar o número a 1.500 profissionais.

Confira as vagas, de acordo com aprimoramento e cidade:

Anápolis: ecocardiografia transtorácica aplicada ao SUS (03 vagas).

Aragarças: anestesiologia perioperatória e sedação segura (01).

Goiás: cirurgia geral minimamente invasiva (02).

Ipameri: colonoscopia diagnóstica e terapêutica no SUS (01); colposcopia e doenças do trato genital inferior (01); oncologia clínica – cânceres prevalentes no SUS (01); ultrassonografia mamária diagnóstica e intervencionista (01).

Morrinhos: anestesiologia perioperatória e sedação segura (02).

Rio Verde: anestesiologia perioperatória e sedação segura (02); oncologia clínica – cânceres prevalentes no SUS (03).

Santa Helena de Goiás: anestesiologia perioperatória e sedação segura (01).

Mais informações estão disponíveis no edital.

