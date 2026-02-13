Fundação Frei João Batista Vogel celebra legado de 50 anos com Jubileu de Ouro

Evento reuniu autoridades, lideranças religiosas e colaboradores para relembrar trajetória marcada por evangelização, comunicação e solidariedade

Pedro Ribeiro - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Rafael Ferraz Fotografia)

Cinco décadas de serviço à comunidade, marcadas pela comunicação, pela fé e pela solidariedade, foram celebradas pela Fundação Frei João Batista Vogel (FFJBV) na noite da última quinta-feira (12), em Anápolis.

O Jubileu de Ouro reuniu cerca de 500 convidados no Teatro São Francisco e transformou a data em um momento de memória coletiva e reconhecimento público.

A programação especial incluiu a exibição do documentário “Para Além do Tempo” e o lançamento do livro homônimo, obras que revisitam a trajetória da fundação desde seus primeiros passos até a consolidação como referência regional.

O filme reúne imagens históricas, depoimentos e relatos que evidenciam como a instituição ultrapassou os limites do rádio para atuar diretamente no cotidiano da população.

O diretor artístico da Rádio 96 FM, Francisco Alves, destacou a vivência diária dentro da FFJBV.

Com quase quatro décadas de atuação, ele lembrou que a programação sempre buscou unir entretenimento, jornalismo e evangelização.

“A gente trabalha, aprende e é evangelizado ao mesmo tempo”, resumiu.

Responsável pela direção do documentário, Jonathas Veloso explicou que a produção exigiu pesquisa e um trabalho coletivo intenso para condensar meio século de história em pouco mais de uma hora.

O objetivo, segundo ele, foi registrar uma parte essencial da memória de Anápolis.

No documentário, a ex-deputada e ex-primeira-dama Onaide Santillo ressaltou o papel dos meios de comunicação mantidos pela FFJBV .

Para ela, as emissoras vão além da informação e da música, ao levar espiritualidade e promover a paz.

“Quando você usa a onda do rádio para falar o bem, você planta a semente da paz”, afirmou.

A celebração contou ainda com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL), que destacou a relevância da Fundação para o desenvolvimento social da cidade, e do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que reforçou a importância do reconhecimento público ao trabalho realizado ao longo dos anos.

Mantenedora da Rádio São Francisco e da Rádio 96 FM, em Anápolis, e da Rádio Cultura, em Catalão, a FFJBV celebrou não apenas o passado, mas a continuidade de uma missão que, como destacou o próprio evento, segue viva e para além do tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!