A fruta pouco conhecida que melhora a visão, segundo especialistas

Especialistas investigam alimento brasileiro pouco explorado com potencial surpreendente à saúde

Magno Oliver - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/ YouTube/ Canal Sou da roça e Lú)

Nativa do Cerrado brasileiro, a mamacadela (Brosimum gaudichaudii) é tradicionalmente conhecida na medicina popular por aplicações dermatológicas, mas estudos recentes também apontam um potencial nutricional surpreendente.

Pesquisadores têm destacado a presença de compostos bioativos e micronutrientes que podem contribuir para a saúde ocular, especialmente pela concentração de carotenoides e vitamina A.

A planta pertence à família Moraceae e é encontrada em estados como Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso.

Embora a casca da raiz seja historicamente associada ao tratamento do vitiligo, devido à presença de furanocumarinas, o fruto também apresenta perfil nutricional relevante.

A polpa dela contém carotenoides precursores de vitamina A, além de compostos antioxidantes. A vitamina A desempenha papel essencial na formação da rodopsina, proteína responsável pela adaptação da visão em ambientes de baixa luminosidade.

Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), a deficiência desse nutriente está associada a problemas como xeroftalmia e cegueira noturna.

Alimentos ricos em carotenoides ajudam a suprir essa demanda fisiológica. Os Nutricionistas reforçam que frutas com pigmentação amarelada ou alaranjada tendem a concentrar esses compostos, como é o caso da mamacadela.

Eles ressaltam que o consumo deve ocorrer preferencialmente in natura ou sob orientação adequada, já que partes da planta possuem compostos fotossensibilizantes.

A recomendação é integrar frutas do Cerrado a uma alimentação equilibrada, e não utilizá-las como substitutas de tratamentos médicos.

Com o avanço das pesquisas sobre biodiversidade brasileira, a mamacadela desponta como exemplo de alimento regional que pode contribuir para a saúde ocular, mas ainda demanda estudos clínicos mais robustos para confirmação de seus efeitos em humanos.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!