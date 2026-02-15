6 vegetais pouco usados, mas poderosos: veja os benefícios de cada um para a saúde

Ricos em fibras, vitaminas e minerais, esses alimentos acessíveis podem trazer mais equilíbrio e variedade ao cardápio diário

Layne Brito - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/@MagdaEhlers)

Na correria do dia a dia, muitas pessoas repetem os mesmos ingredientes no almoço e no jantar. Assim, alface, tomate, batata e cenoura viram padrão, enquanto outros alimentos nutritivos ficam esquecidos na feira, no mercado e até na memória.

Quando você limita a alimentação, o corpo também sente a falta de variedade de fibras, vitaminas e minerais. Por isso, diversificar o prato se torna uma escolha estratégica para manter o equilíbrio nutricional ao longo do tempo.

Cada um oferece características próprias e, dessa forma, contribui para uma dieta mais equilibrada e variada. Confira algum deles:

1. Chicória

A chicória tem sabor marcante e levemente amargo, mas você pode equilibrá-lo facilmente. Ela fornece fibras que melhoram o funcionamento do intestino e aumentam a sensação de saciedade. Além disso, você pode consumi-la crua em saladas ou refogá-la com alho e azeite.

Se preferir, misture com folhas mais suaves e, assim, deixe o sabor mais harmonioso.

2. Inhame

O inhame fornece energia de forma consistente e, portanto, pode substituir outros carboidratos em várias receitas. Ele promove saciedade e, ao mesmo tempo, amplia o valor nutricional das refeições.

Você pode utilizá-lo em purês, sopas, caldos ou assado. Dessa maneira, varia o cardápio sem abrir mão de refeições nutritivas.

3. Jiló

Muitas pessoas evitam o jiló por causa do sabor amargo. No entanto, você pode prepará-lo de diferentes formas, como refogado ou grelhado, e realçar seu sabor.

Ele contribui com fibras e compostos naturais presentes em vegetais verdes. Além disso, se você deixá-lo de molho antes do preparo, reduz o amargor e melhora a experiência no prato.

4. Agrião

O agrião tem sabor levemente picante e, por isso, traz mais personalidade às refeições. Você pode usá-lo em saladas, sanduíches e sopas e, assim, variar as folhas tradicionais.

Ele também combina com omeletes e refogados rápidos. Dessa forma, você acrescenta frescor e diversidade ao cardápio diário.

5. Ora-pro-nóbis

A ora-pro-nóbis faz parte da tradição culinária de algumas regiões do Brasil e, além disso, oferece proteínas vegetais e fibras em boa quantidade. Você pode utilizá-la em refogados, sopas ou misturá-la ao arroz e ao feijão.

Assim, aumenta o valor nutricional das refeições de maneira prática e acessível.

6. Nabo

O nabo ainda aparece pouco no dia a dia. No entanto, você pode consumi-lo cru em saladas, cozido ou em sopas, aproveitando sua versatilidade.

Ele diversifica o consumo de legumes e, consequentemente, amplia a variedade de nutrientes no prato.

Pequenas mudanças, grandes resultados

Você não precisa seguir dietas radicais para melhorar a alimentação. Pelo contrário, basta alternar os vegetais ao longo da semana e, assim, ampliar o consumo de fibras, vitaminas e minerais.

Além disso, quando você experimenta novos sabores, estimula o paladar e torna as refeições mais interessantes. Portanto, incluir esses seis vegetais no cardápio representa uma estratégia simples para deixar as refeições mais equilibradas, coloridas e nutritivas, sem aumentar os custos e sem complicar a rotina.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!