Márcio Corrêa revela que Banco de Sangue de Eli e Elinner Rosa suspendeu fornecimento após lançamento de Hemocentro

Documento teria sido enviado à Prefeitura de forma abrupta, na mesma data e horário em que novo Hemocentro Regional era anunciado

Davi Galvão - 09 de abril de 2026

Márcio fez revelação sobre a paralisação do fornecimento de sangue na manhã desta quinta-feira (09). (Foto: Davi Galvão)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) revelou nesta quinta-feira (09) que o Instituto Rosa de Medicina Bem-Estar & Banco de Sangue (Irmebbs) suspenderá o fornecimento de sangue ao município.

O anúncio foi feito de forma abrupta, antes do evento que contou com a presença do governador Daniel Vilela (MDB) e que tratava, dentre outros temas, do anúncio do Hemocentro Regional, que será erguido na cidade.

Durante o discurso, Márcio comentou que havia acabado de receber o documento do instituto, mais precisamente às 08h42 da manhã (o evento teve início às 09h).

“Coincidência ou não, é porque estamos lançando o Hemocentro aqui hoje que vai ter sangue gratuito para toda a população”, comentou o líder do Executivo Municipal.

Por enquanto, a Prefeitura se limitou a afirmar que já está trabalhando, junto à Procuradoria, para resolver a situação.

A reportagem também tentou contato com o Irmebbs, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

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