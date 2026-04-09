Não é água sanitária, nem detergente: o truque com Bombril seco que deixa o box do banheiro brilhando em poucos minutos

Um método simples e inesperado pode eliminar manchas difíceis do vidro do banheiro sem esforço excessivo

Daniella Bruno - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Manter o banheiro limpo pode parecer uma tarefa simples, mas algumas áreas exigem atenção redobrada. O box de vidro, por exemplo, costuma acumular manchas difíceis que comprometem a aparência do ambiente, mesmo após a limpeza tradicional.

Com o tempo, resíduos de sabonete, shampoo e gordura corporal se fixam no vidro, formando aquelas manchas esbranquiçadas que parecem impossíveis de remover. No entanto, um truque simples tem ganhado destaque por sua eficiência: o uso de Bombril seco para restaurar o brilho do box.

Como remover manchas com Bombril sem danificar o vidro

Em primeiro lugar, é fundamental garantir que o vidro esteja completamente seco. Esse passo faz toda a diferença, pois a técnica só funciona corretamente sem a presença de água.

Em seguida, utilize uma bucha de aço seca e esfregue levemente sobre as manchas. Nesse momento, não é necessário aplicar força. Pelo contrário, movimentos suaves já são suficientes para remover os resíduos acumulados.

À medida que você esfrega, as manchas começam a se soltar e se transformam em uma espécie de pó. Isso acontece porque os resíduos secos perdem aderência e se desprendem facilmente do vidro.

Além disso, esse método não costuma arranhar o blindex quando feito corretamente. Ainda assim, é essencial realizar um teste em uma pequena área antes de aplicar no box inteiro. Dessa forma, você garante segurança no processo.

A misturinha que mantém o box sempre limpo

Depois de remover as manchas, o próximo passo é evitar que elas voltem. Para isso, uma solução caseira simples pode prolongar o efeito de limpeza.

Misture 100 ml de álcool, 3 colheres de bicarbonato de sódio e 6 colheres de detergente. Em seguida, aplique a mistura no vidro e esfregue normalmente com uma esponja macia.

Logo depois, enxágue bem e observe o resultado. O vidro fica limpo, brilhante e com uma camada que dificulta o acúmulo de novas sujeiras.

Além disso, manter essa limpeza de forma regular evita o acúmulo de resíduos. Ou seja, quanto mais frequente for o cuidado, mais fácil será manter o box sempre transparente.

Dicas importantes para um resultado perfeito

Para potencializar o efeito, prefira realizar a limpeza semanalmente. Assim, você impede que as manchas se tornem mais difíceis de remover.

Outro ponto importante é evitar o uso de força excessiva. A técnica funciona justamente pela delicadeza e não pela intensidade.

Além disso, após o banho, passar um rodo ou pano seco no vidro ajuda a reduzir o acúmulo de resíduos. Dessa forma, você prolonga o efeito da limpeza por muito mais tempo.

Um truque simples que transforma a limpeza do banheiro

Em síntese, o uso do Bombril seco mostra que soluções práticas podem ser extremamente eficientes no dia a dia. Com poucos passos e sem esforço, é possível eliminar manchas e devolver o brilho ao box.

Portanto, ao adotar essa técnica e manter uma rotina de limpeza, você garante um banheiro mais bonito, organizado e com aparência sempre renovada.

Vem ver como fica na prática!

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!