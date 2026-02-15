Motoristas que trafegam pela GO-020 devem ficar atentos com novos radares que filmam até no acostamento

Agência reforçou que a iniciativa não tem caráter punitivo, mas busca orientar os condutores e incentivar o respeito às regras de trânsito

Davi Galvão - 15 de fevereiro de 2026

Radares de velocidade poderão visualizar até o acostamento. (Foto: Divulgação)

Motoristas que trafegam pela GO-020, no trecho entre Goiânia e Bela Vista de Goiás, devem ficar atentos aos novos radares na pista. Isso porque a via está recebendo novos aparelhos, que substituem os antigos e ampliam o monitoramento ao longo da pista, com visão inclusive do acostamento.

As intervenções são conduzidas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que também prevê a criação de novos pontos de controle de velocidade no percurso.

Os trabalhos começaram neste mês de fevereiro, mas o órgão não informou quantos equipamentos serão retirados nem quantos serão instalados.

De acordo com a Goinfra, os dispositivos fazem parte de um processo de “modernização do monitoramento eletrônico nas rodovias estaduais”.

A meta, segundo o órgão, é diminuir o número de acidentes, especialmente aqueles provocados por excesso de velocidade. Nos trechos contemplados, os limites variam entre 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h e 70 km/h.

A agência reforçou que a iniciativa não tem caráter punitivo, mas busca orientar os condutores e incentivar o respeito às regras de trânsito, promovendo mais segurança para motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres que utilizam a rodovia diariamente.

Os novos radares utilizam tecnologia por ondas de rádio ou laser, permitindo a leitura de toda a faixa de rolamento até o acostamento.

Segundo a Goinfra, os equipamentos estarão instalados em locais visíveis e devidamente sinalizados, conforme determinam o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. A substituição e implantação não exigirão cortes no asfalto para instalação de sensores.