Motoristas que trafegam pela GO-020 devem ficar atentos com novos radares que filmam até no acostamento
Motoristas que trafegam pela GO-020, no trecho entre Goiânia e Bela Vista de Goiás, devem ficar atentos aos novos radares na pista. Isso porque a via está recebendo novos aparelhos, que substituem os antigos e ampliam o monitoramento ao longo da pista, com visão inclusive do acostamento.
As intervenções são conduzidas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que também prevê a criação de novos pontos de controle de velocidade no percurso.
Os trabalhos começaram neste mês de fevereiro, mas o órgão não informou quantos equipamentos serão retirados nem quantos serão instalados.
De acordo com a Goinfra, os dispositivos fazem parte de um processo de “modernização do monitoramento eletrônico nas rodovias estaduais”.
A meta, segundo o órgão, é diminuir o número de acidentes, especialmente aqueles provocados por excesso de velocidade. Nos trechos contemplados, os limites variam entre 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h e 70 km/h.
A agência reforçou que a iniciativa não tem caráter punitivo, mas busca orientar os condutores e incentivar o respeito às regras de trânsito, promovendo mais segurança para motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres que utilizam a rodovia diariamente.
Os novos radares utilizam tecnologia por ondas de rádio ou laser, permitindo a leitura de toda a faixa de rolamento até o acostamento.
Segundo a Goinfra, os equipamentos estarão instalados em locais visíveis e devidamente sinalizados, conforme determinam o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. A substituição e implantação não exigirão cortes no asfalto para instalação de sensores.
Confira a nota da Goinfra, na íntegra
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa que está em andamento a substituição de equipamentos na GO-020, entre Goiânia e Bela Vista, neste mês de fevereiro. Esse trabalho faz parte do processo de modernização do monitoramento eletrônico nas rodovias estaduais, que objetiva reforçar a segurança viária e contribuir para a redução de acidentes, especialmente por excesso de velocidade.
O cronograma prevê a substituição dos antigos equipamentos e a implantação de novos pontos de fiscalização, reforçando a cobertura de monitoramento nas travessias urbanas e outros pontos estratégicos para a segurança viária. A nova tecnologia adotada é não intrusiva, portanto, não depende de cortes no asfalto para a instalação de sensores, o que colabora para a manutenção da malha viária.
Além disso, esses dispositivos utilizam a emissão de ondas de rádio ou de lasers para estabelecer um perímetro de varredura e realizar análise capaz de cobrir a largura total das vias com precisão, inclusive nos acostamentos. A Goinfra ressalta que o monitoramento eletrônico não tem caráter punitivo, mas educativo e preventivo.
A proposta é orientar os condutores, estimular o respeito aos limites de velocidade e contribuir para um trânsito mais seguro para motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres que utilizam a rodovia diariamente. Os equipamentos foram instalados em pontos visíveis e contam com sinalização prévia e placas informativas nos trechos fiscalizados, conforme exigem as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
A ação — que faz parte do Movimento Seguro — Programa de Segurança Viária da Goinfra — também se conecta ao cenário de melhorias recentes de trafegabilidade em diversos trechos da malha estadual: com pistas em melhores condições, cresce a necessidade de mecanismos permanentes de controle e prevenção, já que parte dos condutores tende a elevar a velocidade.
Por conta do avanço da mancha urbana, o monitoramento eletrônico em perímetros urbanos das rodovias tem um papel estratégico na prevenção de acidentes, sendo responsável por coibir condutas perigosas em pontos com grande fluxo de pedestres e trânsito local.